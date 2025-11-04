Detenido en San Pedro Sula “El Burro”: el rostro del delito que las cámaras captaron.

La revelación de su identidad

El sujeto que aparecía en un video viral asaltando a un repartidor en la colonia Saturno de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, fue plenamente identificado. Se trata de Juan Carlos Luque, alias “El Burro”, presunto asaltante que operaba con violencia en barrios y colonias de la ciudad.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 200 000 lempiras para quien suministrara información confiable que condujera a su captura.

El momento que detonó la captura

Una grabación de apenas 30 segundos se volvió viral y fue determinante: en el video se observa al individuo aproximándose a un repartidor, apuntándole con un arma y exigiéndole sus pertenencias. Al resistirse la víctima, recibe un disparo en el costado del tórax.

Después de difundirse el clip, las fuerzas de seguridad de Honduras actuaron. “El Burro”, quien había intentado pasar desapercibido —incluso se había afeitado la barba para evitar ser identificado—, fue detenido.

Perfil preliminar del detenido

Nacionalidad: originario del departamento de Olancho, Honduras.

Ocupación: según informes, trabaja descargando camiones en los mercados de San Pedro Sula.

Apodo: “El Burro”, nombre con el que era conocido en su zona de origen.

Declaraciones: luego de su detención, Luque admitió haber cometido “como cinco asaltos” y declaró sobre el disparo: «Se me disparó el arma».

Ubicación legal: tras la captura fue remitido a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y será puesto a disposición del Ministerio Público para que el proceso penal avance.

Impacto en la comunidad y la respuesta ciudadana

La serie de asaltos cometidos por este individuo generó alarma en diversas colonias de San Pedro Sula. Además del video que captó el momento del crimen, se difundió otro clip en donde se ve al mismo sujeto despojando de sus pertenencias a una mujer.

Vecinos de la zona reclamaron una respuesta activa de las autoridades para evitar que este tipo de hechos se repitan. El hecho delictivo y su viralización motivaron una reacción rápida de la policía, evidenciando cómo las imágenes pueden acelerar la identificación y detención de presuntos criminales.

Conclusión

La captura de Juan Carlos Luque, alias “El Burro”, representa un golpe simbólico y práctico contra la inseguridad en San Pedro Sula. Gracias a la evidencia visual, la recompensa ofrecida y la acción policial, se logró su detención. Ahora corresponde al sistema judicial hondureño asegurar que el caso avance y que se dé justicia tanto a la víctima como a la comunidad afectada.