Maribel Espinoza denuncia a Luis Redondo y advierte “crisis institucional sin precedentes” en Honduras

5 de noviembre de 2025 | Tegucigalpa, Honduras

La tensión política dentro del Congreso Nacional alcanzó un nuevo punto crítico este miércoles, luego de que la diputada liberal Maribel Espinoza presentara una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) contra el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, a quien acusa de violación de los deberes de funcionario, abuso de autoridad e irregularidades en el manejo del Congreso.

Espinoza, una de las voces más críticas de la actual conducción parlamentaria, sostuvo que las acciones de Redondo “han puesto en grave riesgo la institucionalidad del país”, al mantener paralizado el pleno desde el pasado 27 de agosto y actuar, según ella, de manera “autocrática y contraria al orden constitucional”.

“Lo que él está haciendo en el Congreso Nacional es autoritarismo; está poniendo en una grave crisis al Estado de Honduras”, manifestó Espinoza a los medios de comunicación tras interponer la denuncia.

Segunda denuncia sin avances

La legisladora del Partido Liberal recordó que esta es la segunda denuncia en curso contra Luis Redondo, pero lamentó que la primera “no ha tenido avances ni citatorios”, lo que —según ella— demuestra la inacción del Ministerio Público y la falta de respuesta institucional frente a los abusos denunciados.

“No puede haber un Congreso sometido a la voluntad de una sola persona. La ley es clara y el presidente del Congreso tiene límites. Si los rompe, comete delito”, añadió Espinoza.

Señalamientos concretos

Entre los puntos centrales de la denuncia, la congresista señala que Redondo incumplió su deber constitucional al no convocar al pleno legislativo durante más de dos meses, además de extender una sesión sin justificación legal y nombrar de forma irregular una comisión permanente, algo que —a juicio de Espinoza— “no tiene asidero ni en la Constitución ni en el Reglamento Interno del Congreso”.

El documento presentado ante el MP incluye los delitos de violación de los deberes de los funcionarios e impedimento del ejercicio de derechos constitucionales. Espinoza enfatizó que interpone la denuncia a título personal, aunque el pleno del Congreso también aprobó una resolución para que los hechos sean remitidos al fiscal general interino, Johel Zelaya.

Acción ante la Corte Suprema

La diputada liberal adelantó que presentará en los próximos días una acción de competencia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo de que se determine si la Junta Directiva del Congreso, encabezada por Redondo, ha incurrido en usurpación de funciones al sustituir al pleno en decisiones que solo pueden tomarse con mayoría legislativa.

“Cuando hay un conflicto interno en un poder del Estado, debe resolverlo la Sala de lo Constitucional. Es urgente que la Corte actúe para evitar que esta crisis se profundice”, recalcó Espinoza.

Contexto político y reacción

El conflicto entre Maribel Espinoza y Luis Redondo se suma a una serie de tensiones políticas que han marcado la actual legislatura, especialmente tras el rompimiento entre el Partido Salvador de Honduras (PSH) —al que Redondo pertenece— y el Partido Libre, que lidera la presidenta Xiomara Castro.

Hasta el momento, Redondo no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones, aunque desde su entorno legislativo se sostiene que las decisiones tomadas “responden a la necesidad de mantener la gobernabilidad en el Congreso” ante el bloqueo de algunas bancadas opositoras.

Analistas políticos advierten que el caso podría agudizar la parálisis legislativa y aumentar la incertidumbre institucional, en un momento clave para el país, a menos de un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Espinoza, por su parte, insistió en que “nadie está por encima de la ley” y que su denuncia busca “restablecer el orden constitucional y la separación de poderes” en Honduras.