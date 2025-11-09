Roberto Contreras insta a empresarios a otorgar feriado pagado el 1 de diciembre para fomentar la participación electoral.

San Pedro Sula, Cortés – 9 de noviembre de 2025.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, llamó a la empresa privada a conceder un feriado pagado el lunes 1 de diciembre, un día después de las elecciones generales en Honduras, con el propósito de facilitar la movilización de los votantes y garantizar una amplia participación ciudadana en las urnas el domingo 30 de noviembre.

Contreras argumentó que muchos hondureños enfrentan dificultades para trasladarse a sus centros de votación debido a que el proceso de cambio de domicilio electoral no se concretó para miles de personas, lo que las obliga a viajar a municipios lejanos para ejercer su derecho al voto.

El alcalde enfatizó que la medida permitiría a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con mayor tranquilidad, viajar a votar el domingo y regresar a sus lugares de residencia al día siguiente sin afectar sus jornadas laborales.

“Si las empresas otorgan este día libre, la gente podrá desplazarse con calma para cumplir con su deber cívico. El voto masivo vence el fraude, subrayó Contreras.

El jefe municipal también destacó que promover la participación electoral es una responsabilidad compartida entre el Estado, las autoridades locales y el sector privado, especialmente en un contexto donde el abstencionismo suele superar el 40 % en los procesos electorales nacionales.

Además, el alcalde instó a los empleadores a incentivar el voto entre sus trabajadores mediante reconocimientos simbólicos, como permitir que quienes demuestren haber sufragado —mostrando su dedo entintado— reciban el pago del día festivo.

“Voto masivo y consciente. Por eso necesitamos el apoyo de los empresarios. Que den feriado y que los empleados muestren su dedo que votaron para que se les pague el día”, reiteró Contreras. Contreras insistió en que su planteamiento no tiene fines políticos, sino cívicos y democráticos, orientados a fortalecer la participación ciudadana y asegurar que el proceso electoral transcurra con legitimidad y transparencia.

Necesitamos que el pueblo participe. «VAMOS HONDURAS» «Las decisiones que se tomen en las urnas marcarán el rumbo del país”, concluyó el alcalde.