Nasralla advierte ruptura inmediata con Maduro al ganar la presidencia

17 noviembre 2025 – 6:45 PM

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, anunció este lunes que, de resultar electo el próximo 30 de noviembre, Honduras romperá de manera definitiva las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela.

Durante una conferencia de prensa, Nasralla fue categórico al afirmar que su eventual administración no mantendrá vínculos con lo que considera un régimen sin legitimidad democrática.

“Tiene que haber un cambio en Venezuela; si no lo hay, a partir del momento que tome posesión romperemos relaciones con Venezuela”, declaró.

El presidenciable aseguró que solo reconsideraría la relación bilateral con Caracas cuando en ese país “exista un gobierno electo libremente y reconocido por la comunidad internacional”. Nasralla, figura mediática y uno de los rostros más conocidos de la televisión deportiva en Honduras, se enfrenta en la contienda electoral a Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre).

Cuestionamientos al proceso venezolano

Nasralla profundizó en su crítica al gobierno de Maduro, asegurando que los recientes resultados de las elecciones venezolanas no reflejan la voluntad del pueblo.

“No podemos tener relaciones con regímenes que no sean legítimos. En Venezuela ganó Edmundo González, no Maduro; por lo tanto, nosotros no podemos mantener relaciones con un país donde las autoridades no representan la voluntad del pueblo”, reiteró.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró a Nicolás Maduro como ganador de los comicios del 28 de julio, una proclamación rechazada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y cuestionada por diversos gobiernos y organismos internacionales.

Un país en vísperas de elecciones

A solo días de los comicios, más de seis millones de hondureños están convocados a participar en las elecciones generales del 30 de noviembre, en las que se definirá el rumbo político del país.