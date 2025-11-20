Washington insiste en transparencia a días de las elecciones hondureñas

20 de noviembre de 2025 – 3:21 PM

A solo diez días de las elecciones generales en Honduras, la Embajada de Estados Unidos reiteró este jueves su estrecha vigilancia sobre el clima político nacional y la necesidad de garantizar un proceso electoral libre de irregularidades.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la sede diplomática subrayó que el seguimiento al desarrollo electoral se mantiene firme conforme avanza la cuenta regresiva hacia el 30 de noviembre.

“Los Estados Unidos de América continúa observando de cerca a Honduras, a medida que se acercan las elecciones del 30 de noviembre”, señaló la embajada, destacando la importancia de que el ambiente político permita una participación ciudadana sin presiones.

La representación estadounidense enfatizó que los hondureños deben ejercer su derecho al voto con plena libertad. “El pueblo hondureño debe tener la oportunidad de elegir al presidente de su preferencia en elecciones libres y justas”, añadió el comunicado, reforzando el llamado a que no existan maniobras que puedan comprometer la integridad del proceso.

Este pronunciamiento se suma a las advertencias y llamados públicos emitidos en semanas recientes por Washington, en los que ha insistido en que la transparencia es clave para fortalecer la confianza en las instituciones electorales. El contexto actual se encuentra marcado por tensiones políticas, cuestionamientos hacia los organismos responsables del conteo de votos y pedidos de mayor observación internacional.

Al reiterar su postura, Estados Unidos reafirmó su compromiso con la democracia hondureña y expresó su expectativa de que los comicios del 30 de noviembre transcurran sin interferencias, con total claridad y en respeto absoluto a la voluntad popular.