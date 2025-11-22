CNE refuerza seguridad electoral con sistema de rastreo permanente en unidades de transporte

22 noviembre 2025 – 4:05 AM

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha puesto en marcha un sistema de monitoreo sin precedentes para supervisar en tiempo real el traslado del material electoral que será utilizado en las elecciones generales de 2025, una medida que busca garantizar transparencia absoluta y minimizar cualquier riesgo durante el proceso logístico.

Levin Velásquez, representante de la empresa Logix GPS y responsable de la logística por parte de Gold Rent a Car, explicó que todas las unidades de transporte están equipadas con dispositivos que permiten rastrear su ubicación al instante y generar alertas en caso de comportamientos inusuales.

Velásquez detalló que cada camión está registrado con su respectiva placa e integrado a una plataforma que vigila continuamente su desplazamiento. El sistema está programado para notificar de inmediato si una unidad permanece detenida más tiempo del establecido.

“Si una unidad se detiene más de 20 minutos, el sistema genera una alerta y puedo comunicarme directamente con el conductor para verificar lo sucedido”, señaló Velásquez. Agregó que cada incidente queda documentado y puede ser remitido a las autoridades competentes en caso de requerirse una investigación.

El monitoreo abarcará los 18 departamentos del país y permitirá al CNE supervisar cada etapa del traslado, desde el despacho inicial hasta la entrega del material en los centros de votación. Durante una demostración, Velásquez mostró la interfaz donde se observan las unidades en tiempo real, organizadas por lote y por departamento, asegurando un control total del proceso.

Con esta iniciativa, el CNE busca fortalecer la confianza ciudadana, garantizar un manejo seguro del material electoral y asegurar que todo el procedimiento se cumpla conforme a la normativa vigente, en un momento clave para la democracia hondureña.