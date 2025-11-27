Iglesia Católica convoca maratón de oración ante clima electoral y temor al avance del socialismo

27 de noviembre de 2025 – 12:10 PM

En medio de un ambiente político tenso y a solo tres días de las elecciones generales en Honduras, la Iglesia Católica inició este jueves una jornada especial de 12 horas de oración por la nación, con el objetivo de fortalecer la esperanza, pedir por la paz y llamar a la unidad en un momento que considera decisivo para el futuro del país.

La actividad comenzó a las 8:00 de la mañana en distintos templos del territorio nacional, donde sacerdotes, religiosas y fieles se reunieron en torno a la Adoración al Santísimo. La convocatoria fue abierta a toda la población, independientemente de su afiliación política o creencias, invitando a los hondureños a unirse espiritualmente en una misma intención.

Un llamado a preservar la democracia

Durante el anuncio de la jornada, representantes de la Iglesia expresaron su preocupación por el rumbo político del país, advirtiendo sobre la amenaza que, a su juicio, representa el avance del “socialismo antidemocrático”, también referido como “comunismo del siglo XXI”.

Aunque evitaron mencionar directamente a actores políticos, insistieron en que Honduras enfrenta riesgos que podrían poner en duda los valores democráticos, razón por la cual consideran urgente fortalecer la vida espiritual antes de acudir a las urnas.

“La esperanza nace del corazón de Jesús, y es desde ahí donde queremos iluminar al pueblo hondureño para tomar decisiones guiadas por la fe, la prudencia y el bien común”, señalaron voceros de la institución.

Oración por la paz y por un proceso electoral sin violencia

La Iglesia Católica afirmó que la jornada de oración busca elevar peticiones por la paz y por un proceso electoral transparente, sin confrontaciones ni brotes de violencia. Recordaron que, tras las elecciones internas y el inicio de la campaña, Honduras atraviesa una crisis electoral marcada por acusaciones, desconfianza institucional y temores de inestabilidad.

“Estamos a las puertas de elegir a quienes gobernarán durante los próximos cuatro años. Pedimos discernimiento para la ciudadanía y serenidad para que prevalezca el respeto a la voluntad del pueblo hondureño”, expresaron.

La población responde a la convocatoria

En varias parroquias se observó la llegada constante de feligreses desde tempranas horas, algunos permaneciendo breves minutos en oración y otros organizándose en grupos para participar durante varios turnos. La jornada se extenderá hasta las 8:00 de la noche, con cánticos, lecturas bíblicas, momentos de silencio y plegarias por el país.

Los asistentes manifestaron que el clima político los mantiene alerta y que consideran necesario recurrir a la espiritualidad para sobrellevar la incertidumbre.

“Es un momento difícil para Honduras. Estamos orando para que Dios ilumine a nuestros líderes y nos libre de ideologías que dañan la democracia”, comentó una feligresa de Tegucigalpa.

Un acto espiritual en un momento decisivo

La convocatoria de la Iglesia ocurre en una semana marcada por pronunciamientos, tensiones políticas y advertencias sobre la fragilidad del proceso electoral. La institución religiosa insistió en que su iniciativa no busca polarizar, sino promover la reflexión en un país donde la crisis política ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

La jornada culminará con una bendición especial por Honduras, confiando en que el proceso electoral del 30 de noviembre transcurra con orden, civismo y esperanza para todos.