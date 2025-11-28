De interésDeportes Updated: noviembre 30, 2025 Tabla posiciones Liga Nacional: Marathón presiona a Olimpia y Motagua tropieza By Redacción Gerencial noviembre 28, 2025 97 0 Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Leer más... Animal PoliticoRedacción Gerencial - noviembre 30, 2025Iglesia católica urge a hondureños a encarar las elecciones con fe, masiva participación y vigilancia activa Animal PoliticoRedacción Gerencial - noviembre 29, 2025Político venezolano advierte a las Fuerzas Armadas de Honduras ante elecciones: “La historia los juzgará por lo que hagan este 30 de noviembre” Animal PoliticoRedacción Gerencial - noviembre 29, 2025¿JOH será capturado al regresar a Honduras? Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn Marathón no tuvo piedad del Choloma y Motagua se estancó contra los Lobos de la UPN. 27 de noviembre de 2025 a las 20:41 La Liga Nacional de Honduras entró en su fase definitoria tras la disputa de la jornada 20 del Torneo Apertura 2025 y la tabla de posiciones dejó un giro relevante en la lucha por el liderato. Marathón volvió a meter presión y ahora se colocó a tan solo un punto del Olimpia, que continúa en la cima con 40 unidades, pero sintiendo cada vez más cerca el aliento del Monstruo Verde. La recta final promete emociones fuertes por ese primer lugar. El conjunto esmeralda llegó a 39 puntos después de 19 jornadas disputadas y se consolida como el principal candidato a cerrar en el segundo lugar de las vueltas regulares. La regularidad mostrada por los dirigidos de Pablo Lavallén los tiene en plena pelea. Marathón goleó de visita por 0-4 al CD Choloma en el estadio Rubén Deras y le respira de cerca a los de Eduardo Espinel, que descansaron en esta jornada 20 del campeonato. Olimpia, por su parte, mantiene el liderato con 40 unidades en 18 juegos. El cierre será clave para determinar si logran conservar el primer puesto rumbo a la liguilla, donde llegar como líder siempre representa un golpe anímico importante. En la zona media, equipos como Motagua, Real España, Platense y Lobos UPNFM siguen librando su propia batalla por los puestos de clasificación, mientras que Olancho y Juticalpa intentan asegurar su presencia entre los mejores seis. La tabla está sumamente apretada y cualquier tropiezo puede cambiar por completo el panorama. Con tres jornadas por disputar, necesita un cierre prácticamente perfecto para evitar terminar como colista absoluto. DATO IMPORTANTE: Los primeros dos lugares será cabezas de grupos en las dos triangulares que es la segunda fase del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL HONDURAS: Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Artículo anteriorMarathón arrasa a Choloma y se consolida como el gran perseguidor del OlimpiaArtículo siguiente“Huida de maquilas: la inversión privada retrocede mientras Honduras pierde fuentes de empleo” - Advertisement - - Advertisement - Honduras Animal PoliticoRedacción Gerencial - noviembre 30, 2025Iglesia católica urge a hondureños a encarar las elecciones con fe, masiva participación y vigilancia activa30 de noviembre de 2025 A pocas horas de que Honduras viva una de las jornadas electorales más decisivas de... Animal Politico Político venezolano advierte a las Fuerzas Armadas de Honduras ante elecciones: “La historia los juzgará por lo que hagan este 30 de noviembre” Redacción Gerencial - noviembre 29, 2025 Animal Politico Nasralla intensifica su discurso anticorrupción y promete “defender el voto hasta el final” Redacción Gerencial - noviembre 29, 2025 De interés Nuevo hallazgo violento en SPS reaviva temor entre vecinos de la colonia Satélite Redacción Gerencial - noviembre 29, 2025 Animal Politico “Huida de maquilas: la inversión privada retrocede mientras Honduras pierde fuentes de empleo” Redacción Gerencial - noviembre 28, 2025 - Advertisement - Más Noticias Iglesia católica urge a hondureños a encarar las elecciones con fe, masiva participación y vigilancia activa Animal Politico Redacción Gerencial - noviembre 30, 2025 Político venezolano advierte a las Fuerzas Armadas de Honduras ante elecciones: “La historia los juzgará por lo que hagan este 30 de noviembre” Animal Politico Redacción Gerencial - noviembre 29, 2025 ¿JOH será capturado al regresar a Honduras? Animal Politico Redacción Gerencial - noviembre 29, 2025 Nasralla intensifica su discurso anticorrupción y promete “defender el voto hasta el final” Animal Politico Redacción Gerencial - noviembre 29, 2025 - Advertisement -