“Fútbol hondureño de luto: Fallece Orinson Amaya, pilar del resurgir del Marathón”

Lamentable pérdida conmueve al balompié catracho

En horas de la mañana del lunes 1 de diciembre de 2025, el fútbol hondureño recibió con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Orinson Amaya, presidente del C.D. Marathón, a la edad de 52 años.

Informes señalan que Amaya ingresó a una clínica en la ciudad de San Pedro Sula tras presentar fuertes dolores que derivaron en un paro cardiaco; lamentablemente no logró recuperarse.

Su muerte ha generado una ola de consternación entre dirigentes, jugadores, medios de prensa, aficionados y la comunidad futbolística en general.

El legado de un hombre que salvó al “Monstruo Verde”

Orinson Amaya asumió la presidencia de Marathón en diciembre de 2015, en un momento crítico para el club: tras años de deudas, falta de patrocinadores y demandas salariales, la institución corría el riesgo de desaparecer.

Durante su gestión, Amaya se destacó por su compromiso financiero y personal con el equipo: en más de una ocasión afirmó haber invertido recursos propios para garantizar el pago de jugadores y mantener la operatividad del club.

Además, lideró un proceso de modernización institucional, impulsó el fortalecimiento de divisiones menores y apostó por una visión de largo plazo que mantenía aspiraciones de éxito deportivo e identidad histórica.

En tiempos recientes, bajo su mandato se celebró con orgullo el centenario de Marathón —fundado el 25 de noviembre de 1925— homenajeando a una institución que había sobrevivido gracias al esfuerzo de dirigentes, jugadores y afición.

Por todo ello, su partida representa no solo la pérdida de un directivo, sino de un hombre que, con su visión, contribuyó a devolverle vida al club verdolaga.

Voces del dolor: impacto en el club y la afición

Pocas horas después de confirmarse la noticia, figuras del deporte nacional expresaron su conmoción y pesar.

Para muchos seguidores del “Monstruo Verde”, Amaya será recordado como “un hombre intenso en su trabajo, buscando siempre lo mejor para su club”, alguien que entregó su vida por mantener vivas las esperanzas de gloria.

Medios deportivos pedidos de duelo incluso solicitaron la suspensión de la próxima jornada del torneo de la Liga Nacional de Honduras como señal de respeto a su memoria.

Un adiós en medio de un hito: la paradoja del centenario

Es especialmente doloroso que su fallecimiento llegue apenas unos días después de que Marathón celebrara su centenario, un momento de orgullo, homenaje y esperanza para toda su afición.

Ese aniversario, al que Amaya había hecho referencia con sentimiento: “Marathón es como un hijo” —palabras que hoy resuenan con aún mayor emotividad.

El contraste entre la celebración del pasado 25 de noviembre y el dolor del 1 de diciembre pone en evidencia lo efímero de la vida, y la gratitud de todos los “verdolagas” por lo construido por su dirigente.

Lo que se viene: incertidumbre y homenaje

Con la inesperada muerte de Amaya, se abre una etapa de incertidumbre en la dirigencia del club. Será necesario definir quién asume la presidencia del Marathón y cómo se gestionará la transición en un momento tan doloroso.

Al mismo tiempo, se espera que el club, la afición y el fútbol hondureño rindan homenaje a su memoria: muchos coinciden en que su legado merece perdurar en proyectos que garanticen estabilidad institucional, inversión en la cantera, y respeto por la historia del club.

La huella de Amaya —su esfuerzo, su entrega, su amor por el verde— seguirá viva mientras haya quienes defiendan esos valores.