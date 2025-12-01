Nasralla acorta distancia mínima frente a Asfura

01 de diciembre de 2025 | Tegucigalpa, Honduras.

El proceso de escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene en vilo a Honduras este lunes, luego de que la diferencia entre los candidatos presidenciales Salvador Nasralla y Nasry “Tito” Asfura se redujera abruptamente a apenas 515 votos, un margen extraordinariamente estrecho en el contexto de las elecciones generales.

De acuerdo con los datos publicados en tiempo real por la plataforma oficial del CNE, la tendencia que desde anoche favorecía de forma cómoda al candidato nacionalista ha experimentado un giro abrupto a medida que avanza la digitalización y validación de actas.

Un escrutinio que cambia por minutos

Durante la mañana, la brecha entre ambos aspirantes —que a primera hora oscilaba por debajo de los 5,000 votos— continuó cerrándose hasta llegar al mediodía con una distancia simbólica de solo 515 sufragios.

A las 12:03 p. m., los datos oficiales muestran:

Nasry “Tito” Asfura (Partido Nacional) : 749,022 votos (39.91%)

Salvador Nasralla (Partido Liberal): 748,507 votos (39.89%)

Hasta ahora, el CNE ha transmitido 10,923 de las 19,152 actas, equivalente al 57.03% del total. De estas, 9,422 actas son correctas y 1,501 presentan inconsistencias que están siendo sometidas a procesos especiales de revisión.

La estrechez del margen es inédita en elecciones generales recientes y mantiene a militantes y simpatizantes de ambas campañas atentos a cada actualización del sistema de divulgación.

De ventaja holgada a duelo milimétrico

En la noche del domingo, cuando comenzó el cotejo oficial, la diferencia superaba los 20,000 votos, generando un clima inicial de aparente comodidad para Asfura. Sin embargo, el avance del escrutinio —especialmente durante los procesos de revisión especial— ha modificado el mapa electoral de forma acelerada.

Analistas de distintos sectores aseguran que este tipo de cierre es “inusual, pero no imposible”, y lo atribuyen a la naturaleza desigual en la llegada de actas desde distintos puntos del país.

Expectativa nacional y tensión creciente

Los centros de cómputo y las sedes partidarias permanecen en completa actividad. Desde las bases del Partido Liberal, la diputada y activista Iroshka Elvir expresó que el movimiento se mantiene confiado: “Estamos demasiado cerca”, dijo ante el avance del conteo, subrayando que cada acta añadida puede cambiar el panorama.

Por su parte, en diversas zonas de Francisco Morazán se reportan movimientos dentro de las filas legislativas, donde figuras conocidas como Juan Barahona y “Toño” Rivera aparecen entre los candidatos que podrían quedar fuera según las tendencias actuales.

Una jornada marcada por la participación masiva

Cerca de 6.5 millones de hondureños ejercieron el sufragio en un ambiente calificado como pacífico por observadores nacionales e internacionales. La alta participación es vista como un mensaje de compromiso democrático por parte de la ciudadanía.

Con más del 40% de actas aún pendientes de divulgación oficial, Honduras vive una de las contiendas más cerradas de su historia reciente, donde cada actualización del CNE podría redefinir el destino del país.