Luis Redondo enfrenta revés electoral, estaría quedando fuera.

San Pedro Sula, 1 de diciembre de 2025.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, atraviesa uno de los momentos políticos más críticos de su carrera tras aparecer en la posición 51 de 100 en el último corte de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), correspondiente al departamento de Cortés. Con 20,878 votos, el actual titular del Legislativo se encuentra muy lejos de los primeros 20 lugares, que son los que garantizan una diputación.

Los resultados preliminares difundidos a medianoche revelaron un panorama desfavorable para el candidato del Partido Libre, quien aspiraba a su reelección. En contraste, las únicas figuras del oficialismo que hasta ahora aparecían dentro de los escaños asignados para Cortés eran Scherly Arriaga y Linda Donaire, ambas congresistas que han logrado mantener su presencia entre las preferencias.

Un recibimiento hostil en las urnas

La jornada electoral del domingo tampoco fue amable con Redondo. Cuando acudió en horas de la mañana al Instituto San Vicente de Paúl en San Pedro Sula para ejercer su voto, fue recibido entre insultos, abucheos y reclamos de ciudadanos molestos.

“¡Que haga fila!”, “¡Corrupto!” y “¡Salite, estás estorbando!” fueron algunos de los gritos que se escucharon mientras el funcionario ingresaba al centro de votación. El malestar aumentó cuando los acompañantes de Redondo cruzaron la fila sin esperar su turno, lo que generó aún más indignación entre los presentes.

Pese a la tensión, el presidente del Congreso cumplió con el proceso electoral y manifestó su respaldo absoluto al Partido Libre y a sus candidatos. También reiteró que “el familión” —la estructura que identifica al oficialismo— estaba presente “en todo el país”, afirmando que él formaba parte de ese movimiento.

Una derrota inesperada para el oficialismo en Cortés

La caída de Redondo en los resultados marca un duro golpe para el Partido Libre en uno de los departamentos más determinantes del país. Analistas consideran que el rechazo ciudadano hacia el presidente del Congreso pudo haber influido directamente en su desempeño, especialmente luego de una legislatura marcada por tensiones internas, cuestionamientos a decisiones administrativas y un creciente desgaste de la imagen del oficialismo.

Aunque el CNE continúa actualizando datos, especialistas electorales coinciden en que remontar desde la posición 51 resulta prácticamente imposible, por lo que Redondo estaría quedando fuera del Congreso Nacional a partir de enero.

Un futuro político incierto

Si los resultados se confirman, Luis Redondo perdería no solo la diputación, sino también el liderazgo dentro del aparato legislativo, abriendo un espacio a nuevas figuras dentro del Partido Libre y reconfigurando el escenario político del país.

La caída del presidente del Congreso representa uno de los reveses más significativos en estas elecciones generales, reflejando el desgaste de una de las figuras más visibles del oficialismo en los últimos cuatro años.

Mientras avanzan los conteos, la atención permanece sobre Cortés, donde la población continúa a la expectativa de un escrutinio que podría redefinir la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional.