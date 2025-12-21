DPI logra recuperar valioso equipo tecnológico sustraído en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.

Tras intensas labores de investigación, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron recuperar un total de 21 computadoras portátiles valoradas en más de 500 mil lempiras, las cuales habían sido robadas a mediados de diciembre en la colonia Miramontes de Comayagüela.

De acuerdo con información oficial proporcionada por el Departamento de Delitos Contra la Propiedad de la DPI, el equipo tecnológico fue localizado recientemente en el barrio El Centro de Tegucigalpa, luego de varios días de seguimiento, análisis de pistas y trabajo de campo desarrollado por un grupo especializado de investigadores.

Según el expediente investigativo, el hecho delictivo ocurrió el pasado 14 de diciembre, cuando individuos desconocidos ingresaron de forma ilícita a las instalaciones de una empresa de cable. El robo fue descubierto hasta el día siguiente, lunes 15 de diciembre, cuando la encargada del local llegó en horas de la mañana para abrir el establecimiento y notó que una de las ventanas se encontraba dañada, lo que encendió las alertas.

Posteriormente, al realizar una inspección más detallada del inmueble, se confirmó que 21 computadoras laptop habían sido sustraídas, equipo que es utilizado para las operaciones administrativas y técnicas de la empresa afectada. Ante la situación, el apoderado legal de la compañía interpuso formalmente la denuncia ante las autoridades competentes.

Una vez recibida la denuncia, la DPI conformó de inmediato un equipo de investigadores especialistas, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para identificar a los presuntos responsables del ilícito y dar con el paradero del equipo robado. Las labores incluyeron entrevistas, revisión de cámaras de seguridad, análisis de información y recorridos estratégicos en distintos sectores de la capital.

Gracias a estas acciones, los investigadores lograron ubicar las computadoras en el barrio El Centro, donde finalmente fueron recuperadas en su totalidad, representando un importante golpe contra el delito de robo a empresas y la recuperación de bienes de alto valor económico.

Las autoridades policiales informaron que las investigaciones continúan en curso con el objetivo de capturar a los responsables del robo y ponerlos a disposición de los tribunales de justicia, para que respondan conforme a la ley por los delitos cometidos.

Finalmente, la DPI reiteró su llamado a la ciudadanía y al sector empresarial a denunciar de inmediato cualquier hecho delictivo, ya que la información oportuna es clave para lograr resultados positivos y combatir de manera efectiva los delitos contra la propiedad en el país.