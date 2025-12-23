El Partido Liberal rechazó la tesis de repetir las elecciones

El Partido Liberal de Honduras informó que no mantiene ninguna vinculación ni negociación con el Partido Libertad y Refundación (Libre), en un comunicado emitido con el que fijó su posición frente a los atrasos registrados durante el escrutinio especial y exigió el cumplimiento estricto del cronograma electoral.

La dirigencia liberal manifestó que su ruta política se orienta a la defensa de la democracia, la libertad y la soberanía del pueblo, y dejó constancia de que no existe ningún acercamiento con Libertad y Refundación, al que señaló como contrario a sus valores democráticos.

Ante los atrasos acumulados en la etapa actual del proceso electoral, el partido indicó que ha cumplido con sus obligaciones y ha acatado las directrices de la autoridad electoral, con el objetivo de acelerar cada fase del cronograma que establece como fecha máxima para la declaratoria oficial el 30 de diciembre.