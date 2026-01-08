Más de 200 mil trabajadores quedarán exentos del ISR en 2026 tras ajuste fiscal del SAR

Tegucigalpa, Honduras.

Más de 200,000 asalariados hondureños no pagarán el Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el ejercicio fiscal 2026, luego de que el Servicio de Administración de Rentas (SAR) oficializara la actualización de la tabla progresiva del impuesto aplicable a las personas naturales, una medida que generará un alivio económico estimado en más de 500 millones de lempiras.

De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales, todos los trabajadores que devenguen hasta 22,360.36 lempiras mensuales quedarán completamente exentos del pago del ISR, tal como había sido adelantado en días recientes por diversos sectores económicos y confirmado ahora por la autoridad tributaria.

Ajuste conforme a la inflación

la actualización responde a la necesidad de ajustar la carga tributaria al comportamiento inflacionario, con el objetivo de evitar que los incrementos salariales por costo de vida terminen siendo absorbidos por el sistema impositivo.

“Este ajuste busca proteger el ingreso real de los trabajadores, especialmente de aquellos que perciben salarios bajos y medios, garantizando que no pierdan poder adquisitivo por efecto de la inflación”, señaló Rodríguez durante la presentación oficial de las proyecciones fiscales para 2026.

¿Quiénes no pagarán ISR?

Según los datos oficiales del SAR, las personas naturales que perciban ingresos mensuales iguales o inferiores a L22,360.36 no estarán sujetas al impuesto. Esta exoneración beneficiará principalmente a trabajadores del sector público y privado, así como a empleados de pequeñas y medianas empresas.

Las proyecciones indican que esta medida impactará positivamente a más de 200,000 contribuyentes, quienes quedarán fuera de la base gravable, representando un alivio directo al bolsillo de miles de familias hondureñas.