Reino Unido llama a garantizar una transición pacífica tras resultados electorales en Honduras

12 de enero de 2026

El Reino Unido exhortó este domingo a los actores políticos de Honduras a respetar los resultados oficiales de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre, en las que el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, fue declarado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de una creciente tensión política e institucional en el país.

A través de un mensaje difundido en la red social X por medio de su Embajada concurrente en Guatemala, el Gobierno británico subrayó la importancia de preservar la institucionalidad democrática y asegurar una transición ordenada del poder. “El Reino Unido insta a respetar los resultados oficiales del @cnehonduras, que confirman a @titoasfura como Presidente electo, junto con diputados y alcaldías. Honduras merece una transición pacífica, segura y transparente”, señaló la representación diplomática, acompañando su mensaje con la etiqueta #Democracia.

El pronunciamiento del Reino Unido se produce en un contexto de alta conflictividad política, apenas un día después de que el Gobierno de Honduras, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, solicitara formalmente al CNE la realización de un nuevo escrutinio “voto por voto” de las más de 19.000 actas electorales correspondientes a los comicios generales.

El CNE, órgano autónomo del Estado, ya había dado a conocer en diciembre los resultados oficiales de la elección presidencial, luego de un proceso de escrutinio prolongado y polémico, durante el cual se detectaron inconsistencias en varias actas. Dichos documentos fueron separados del conteo final y remitidos al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), instancia que, conforme a la ley, tiene plazo hasta el 20 de enero para emitir un informe definitivo e inapelable sobre esos casos.

La controversia se intensificó tras la aprobación de un decreto legislativo que ordena un nuevo conteo total de votos, iniciativa presentada el pasado jueves por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, durante una sesión extraordinaria celebrada sin la presencia de la mayoría de las bancadas de oposición. A dicha sesión asistió únicamente un grupo reducido de diputados, entre propietarios y suplentes, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).

Libre es coordinado por el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor político de la presidenta Castro. Redondo, militante de ese partido y quien no logró la reelección como diputado en los recientes comicios, ha defendido la legalidad del decreto y ha elevado el tono de sus advertencias hacia el ente electoral.

El sábado, tras un Consejo de Ministros convocado por la mandataria, Redondo afirmó que, en caso de que el CNE se niegue a realizar el nuevo escrutinio “voto por voto”, el Congreso Nacional asumiría esa tarea, pese a que faltan apenas dos semanas para que Xiomara Castro concluya su mandato constitucional el próximo 27 de enero.

La presidenta Castro sancionó el decreto legislativo que ordena el nuevo conteo, el cual ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta, decisión que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de sectores políticos, jurídicos y sociales que advierten un posible quiebre del orden constitucional. Esta postura contrasta con declaraciones ofrecidas por la mandataria el pasado 18 de diciembre, cuando, durante una ceremonia de las Fuerzas Armadas, aseguró que respetaría los resultados emitidos por el CNE.

La reacción del Reino Unido se suma a la creciente atención de la comunidad internacional sobre la situación política hondureña, en momentos en que diversos actores llaman a preservar la estabilidad, respetar la separación de poderes y evitar escenarios de confrontación que puedan afectar la gobernabilidad y la credibilidad democrática del país.

Mientras el TJE se prepara para emitir su resolución final sobre las actas con inconsistencias y el calendario constitucional avanza hacia el cambio de gobierno, Honduras enfrenta uno de los episodios políticos más delicados de los últimos años, bajo la atenta mirada de la comunidad internacional.