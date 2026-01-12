Respiro migratorio permite a hondureños con TPS reincorporarse al mercado laboral en EE. UU.

Tegucigalpa, Honduras.– Luego de semanas marcadas por la incertidumbre y el temor a perder su sustento, miles de hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) comienzan a experimentar un alivio significativo tras el freno judicial a la cancelación del programa en Estados Unidos, una medida que ha permitido la reactivación automática de los permisos de trabajo y el retorno paulatino a sus empleos.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han confirmado que, en los últimos días, numerosos tepesianos hondureños han sido recontratados por sus empleadores, luego de que una jueza federal ordenara el restablecimiento del TPS y la vigencia automática de los documentos laborales, dejando sin efecto, de manera temporal, la cancelación del beneficio migratorio.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, aseguró que la organización ha recibido múltiples testimonios de compatriotas que han logrado reincorporarse a sus puestos de trabajo, tras presentar nuevamente su permiso laboral respaldado por la resolución judicial.

“Nos están contactando hondureños que ya regresaron a sus centros de trabajo, y otros nos envían mensajes confirmando que sus empleadores les están aceptando nuevamente el permiso de trabajo”, expresó Flores.

No obstante, el dirigente migrante advirtió que el proceso de reincorporación no ha sido uniforme en todos los casos. Según explicó, persiste confusión entre algunos empleadores debido a la falta de una fecha clara de vencimiento en los permisos laborales, situación que ha generado cautela y prácticas irregulares en la contratación.

“Hay patrones que están contratando a los tepesianos mes a mes o bajo condiciones temporales, dejándolo a su criterio, precisamente por la incertidumbre sobre la vigencia exacta del documento”, señaló.

Ante este escenario, una carta legal emitida y respaldada por abogados defensores del TPS ha jugado un papel clave para despejar dudas. El documento detalla la orden judicial vigente y la obligación de la administración estadounidense de restablecer el programa y reconocer automáticamente los permisos de trabajo.

“Esta carta ha servido para derribar muchos obstáculos y aclarar dudas a empleadores que desconocían el alcance de la orden judicial”, afirmó Flores.

Sin embargo, el presidente de la Fundación 15 de Septiembre reconoció que aún existen casos en los que los empleadores se niegan a aceptar tanto la carta legal como la documentación emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

En esas situaciones, los afectados han iniciado un tercer paso: contactar directamente a los abogados defensores del TPS para dejar constancia de las denuncias y documentar posibles incumplimientos de la orden judicial.

“Cuando el empleador rechaza todo, los abogados toman nota de los casos para elevarlos tanto a la jueza como a la administración del presidente Donald Trump, específicamente a USCIS, denunciando que no se está acatando la orden de restablecer el TPS”, explicó.

Actualmente, más de 55 mil hondureños permanecen protegidos por el TPS en Estados Unidos. Para esta comunidad, la recuperación del empleo no solo representa estabilidad económica, sino también un alivio emocional tras meses de angustia por la posible pérdida de su estatus migratorio y de su principal fuente de ingresos.

Aunque el panorama comienza a mostrar señales de mayor claridad, Flores subrayó que es urgente que USCIS emita lineamientos más precisos, visibles y oficiales, especialmente en lo referente a la vigencia del permiso de trabajo.

“Mientras no se corrija esa falta de claridad, seguirán existiendo problemas. Por eso es fundamental que los compatriotas documenten sus casos y busquen respaldo legal”, concluyó.

La comunidad tepesiana, aunque aún cautelosa, empieza a dejar atrás la incertidumbre y a retomar su vida laboral en Estados Unidos, a la espera de que las autoridades migratorias emitan instrucciones definitivas que garanticen el pleno respeto a la orden judicial que mantiene vigente el Estatus de Protección Temporal para Honduras.