Sala Constitucional frena acciones penales contra consejera del CNE y reafirma primacía del juicio político

Tegucigalpa, Honduras | 14 de enero de 2026

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) marcó un precedente de alto impacto institucional al admitir con suspensión del acto reclamado un recurso de amparo a favor de la consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall García, y ordenar al Ministerio Público abstenerse temporalmente de impulsar acciones penales sin que antes se agote el procedimiento constitucional del juicio político, establecido en el artículo 234 de la Constitución de la República.

La resolución, contenida en el Amparo Laboral No. SCO-0042-2026, fue dictada el 13 de enero y responde a una acción interpuesta por el abogado Gustavo Rafael Solórzano Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH). El fallo reivindica el carácter garantista del juicio político como un mecanismo previo y menos lesivo frente a la persecución penal cuando se trata de altos funcionarios electos por el Congreso Nacional.

Investigación en curso y reclamo constitucional

De acuerdo con los antecedentes del caso, el Ministerio Público, a través de la Unidad Especial Contra Delitos Electorales, inició diligencias investigativas desde el mismo día de las elecciones primarias de 2025, incluso antes de que existiera certeza sobre hechos vinculados al traslado de material electoral. Las investigaciones se extendieron tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 y la posterior declaratoria de resultados.

A solicitud de la defensa, la Secretaría General del Ministerio Público confirmó en enero de 2026 la existencia de tres registros de denuncias contra Hall García, que incluyen supuestos delitos como desobediencia, uso y falsificación de documentos electorales, prevaricato administrativo, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y hasta traición a la patria, todos en etapa de investigación.

Frente a ello, el recurrente alegó la omisión del procedimiento constitucional del juicio político y la sustitución indebida por una vía penal directa, lo que —sostuvo— vulnera garantías fundamentales y pone en riesgo la independencia funcional del CNE.

La decisión: suspensión cautelar y límites al Ministerio Público

La Sala Constitucional admitió el amparo y declaró con lugar la medida cautelar solicitada, ordenando al Ministerio Público suspender provisionalmente la interposición de cualquier requerimiento fiscal contra la consejera del CNE hasta que se complete el procedimiento de juicio político. Además, instruyó a la Fiscalía a desistir temporalmente de investigaciones que puedan impedir el eficaz funcionamiento del órgano electoral, mientras se resuelve el fondo de la acción constitucional.

En su fundamentación, el tribunal subrayó que el juicio político es un procedimiento político-constitucional, no jurisdiccional, cuya única consecuencia es la destitución del cargo en caso de comprobarse responsabilidad. La Sala precisó que ello no excluye eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales, pero estableció que la intervención punitiva del Estado debe ser de última ratio, es decir, posterior al agotamiento del juicio político.

Protección a la función y a la institucionalidad

El fallo enfatiza que el juicio político y el antejuicio son derechos inherentes al cargo, diseñados para proteger la función pública, la independencia en la toma de decisiones y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. En ese marco, la Sala reconoció el monopolio constitucional del Ministerio Público para la acción penal, pero aclaró que dicha facultad no puede entorpecer el desempeño de los consejeros del CNE ni afectar el proceso electoral.

Asimismo, el tribunal invocó principios del debido proceso, el principio de mínima intervención penal y estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reforzando la idea de que el orden constitucional exige una secuencia procedimental cuando se trata de altos funcionarios electos por el Legislativo.

Implicaciones políticas y jurídicas

La resolución se produce en un contexto de alta tensión política y electoral, y tiene implicaciones directas en la relación entre los poderes del Estado. Por un lado, delimita los alcances de la investigación penal frente a funcionarios amparados por el artículo 234 constitucional; por otro, refuerza el rol del Congreso Nacional como órgano competente para conocer y decidir los juicios políticos.

La Sala ordenó notificar la decisión al Ministerio Público en un plazo de 24 horas, así como remitir los antecedentes del caso o un informe circunstanciado en un día hábil. El fallo fue suscrito por el presidente de la Sala Constitucional, Luis Fernando Padilla Castellanos, y el secretario Carlos Alberto Almendárez Cálix.

Un precedente en medio de la coyuntura electoral

Más allá del caso concreto de Ana Paola Hall García —electa por el Congreso Nacional para un período de cinco años a partir del 11 de septiembre de 2024—, la decisión sienta un precedente relevante sobre la prioridad del juicio político frente a la acción penal en el control de la responsabilidad de altos funcionarios. En un momento clave para la estabilidad institucional, la Sala Constitucional optó por blindar el funcionamiento del CNE y reafirmar las garantías previstas por la Constitución.

La acción de amparo continuará su trámite hasta que la Sala resuelva el fondo del asunto o disponga lo pertinente, mientras el debate político y jurídico sobre los alcances del control a los órganos electorales sigue abierto en el país.