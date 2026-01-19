Nacional y Liberal buscan consenso político para conformar la nueva directiva del Congreso

Tegucigalpa, Honduras — En un clima político marcado por la fragmentación de fuerzas y la urgencia institucional, los partidos Nacional y Liberal retomaron este lunes las negociaciones para alcanzar un **acuerdo concreto que permita la conformación de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional para el periodo legislativo 2026–2030.

Las conversaciones entre las bancadas mayoritarias se desarrollan en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), donde delegados de ambos partidos han insistido en que el diálogo —aunque lento— es el camino para destrabar uno de los principales retos políticos del país tras las recientes elecciones generales.

Diálogo sin acuerdos definitivos, pero con expectativas

Durante el encuentro del viernes anterior, las comisiones negociadoras del Partido Nacional y del Partido Liberal se reunieron sin lograr consensos bilaterales definitivos, aunque destacaron que la disposición al diálogo fue positiva y que las reuniones continuarán esta semana con miras a construir una alianza legislativa que permita garantizar gobernabilidad en el Legislativo.

Las conversaciones buscan no solo definir quién ocupará la presidencia del Congreso, sino también la integración de los cargos de la Junta Directiva, un paso clave para la organización interna del Poder Legislativo, cuyo primer pleno está programado para instalar una Junta Directiva provisional el próximo 21 de enero.

Fuentes consultadas por este medio revelan que, aunque persisten diferencias entre las bancadas, la vía del consenso prevalece sobre la confrontación, con la intención de evitar tensiones políticas que podrían trasladarse a la agenda legislativa y al inicio del nuevo mandato de los congresistas electos.

Propuestas y posiciones en la negociación

Por parte del Partido Liberal, uno de los principales objetivos es que su bancada tenga la oportunidad de presidir el Congreso Nacional, un cargo con fuerte peso político y administrativo para el periodo 2026–2030. Los liberales han señalado que esa posición sería una forma de respetar el amplio respaldo ciudadano que recibieron en las urnas el pasado 30 de noviembre.

En contraste, el Partido Nacional ha reiterado que su propio candidato —el diputado Tomás Zambrano, representante de Valle— es el aspirante propuesto para ocupar la presidencia del Legislativo en caso de llegar a acuerdos compartidos con los liberales.

Ambos partidos han insistido en mantener la negociación excluyendo al partido Libre, que cuenta con 35 diputados electos y cuya participación en estos diálogos no ha sido contemplada por ninguna de las partes hasta el momento.

El tablero legislativo y la urgencia de acuerdos

El nuevo escenario parlamentario, con una correlación de fuerzas que obliga al diálogo para alcanzar mayorías en decisiones clave, ha colocado bajo presión a las negociaciones entre los dos partidos mayoritarios. Ninguna fuerza política en el Congreso alcanzó la mayoría simple de 65 votos por sí sola, por lo que la conformación de alianzas amplias —o pactos puntuales— resulta imprescindible para la elección de la Junta Directiva.

Analistas señalan que un acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal no solo definirá la presidencia del Congreso, sino que también podría moldear la agenda legislativa de los próximos cuatro años, incluyendo la aprobación de reformas legales y la capacidad de influir en decisiones de alto impacto institucional.

Expectativas y próximos pasos

Ante la complejidad del proceso, ambas bancadas aseguraron que las conversaciones continuarán esta semana con la esperanza de concluir un acuerdo de fondo antes de que se instalen las sesiones plenarias. La fecha clave es el 21 de enero, cuando se prevé que una Junta Directiva provisional sea instalada y, posteriormente, la directiva en propiedad sea electa en el pleno del Congreso.

Mientras tanto, dirigentes políticos y analistas observan con atención cómo se desarrollan estas negociaciones, conscientes de que los pactos construidos en torno a la directiva pueden definir el ritmo político del país para los próximos años.