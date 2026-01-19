Nasralla endurece postura y exige disciplina total a bancada liberal en la elección del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras | 19 de enero de 2026

A pocos días de la instalación de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, prevista para este miércoles 21 de enero, el excandidato presidencial y figura influyente del Partido Liberal, Salvador Nasralla, lanzó una advertencia directa y contundente a los diputados liberales: cualquier legislador que respalde una planilla distinta a la oficial del liberalismo será considerado “traidor al partido y traidor a Honduras”.

Las declaraciones de Nasralla se producen en medio de un clima político marcado por intensas negociaciones entre las principales fuerzas políticas del país, en un Congreso fragmentado donde cada voto resulta determinante para definir la presidencia del Poder Legislativo.

“El Partido Liberal debe cerrar filas. No puede haber divisiones ni agendas ocultas. Los diputados liberales tienen el deber moral y político de apoyar una sola planilla, la planilla liberal, encabezada por el candidato que el partido haya decidido”, expresó Nasralla, al tiempo que rechazó cualquier intento de negociación individual que debilite la posición colectiva de la bancada.

El también presentador de televisión fue enfático en señalar que el liberalismo no está dispuesto a aceptar un rol secundario en la nueva correlación de fuerzas del Congreso Nacional, luego del respaldo obtenido en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, en las que el partido logró una representación significativa.

“No vayan a bajar de las alturas a las cuales llevamos a nuestro glorioso partido. El Partido Liberal ya no es bisagra como antes, ya no está para servir de relleno a otros intereses políticos”, advirtió Nasralla, subrayando que la coherencia interna será clave para recuperar el protagonismo histórico del liberalismo hondureño.

Liberalismo entre presiones y negociaciones

En paralelo a las declaraciones de Nasralla, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH) y actual alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, confirmó que el partido mantiene conversaciones con el Partido Nacional, con el objetivo de asegurar la presidencia del Congreso Nacional y evitar un escenario de mayor fragmentación política.

Contreras dejó claro que el Partido Liberal no aceptará acuerdos que impliquen concesiones mínimas o simbólicas. “No vamos a aceptar migajas. Estamos en una posición estratégica y podemos salir muy gananciosos si actuamos con inteligencia y unidad”, señaló.

No obstante, el dirigente liberal reconoció que existen escenarios alternativos sobre la mesa. Entre ellos, mencionó la posibilidad de que el partido Libertad y Refundación (Libre) presente una planilla completa y ceda sus 35 votos a una propuesta encabezada por el liberalismo, lo que permitiría alcanzar la mayoría necesaria para controlar la Junta Directiva del Congreso.

“En un escenario así, los liberales no podríamos votar en contra de esa planilla. Es ahí donde al Partido Nacional no le alcanzan los votos, y por eso estamos haciendo estos acercamientos, para que sea el Partido Nacional el que alcance el Congreso y no Libre”, explicó Contreras.

Una votación decisiva para el rumbo político

La elección de la nueva directiva del Congreso Nacional se perfila como una de las más determinantes de los últimos años, no solo por la distribución de poder legislativo, sino por las implicaciones políticas que tendrá para el resto del período constitucional.

Dentro del Partido Liberal, las advertencias de Nasralla buscan frenar cualquier intento de ruptura interna y enviar un mensaje claro a los 41 diputados de la bancada: la disciplina partidaria será clave y cualquier desviación tendrá un alto costo político.

Mientras tanto, el país observa con atención el desenlace de las negociaciones, en un contexto donde el control del Congreso Nacional podría redefinir alianzas, marcar distancias entre los partidos tradicionales y el oficialismo, y establecer el tono de la gobernabilidad en los próximos años.