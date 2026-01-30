Impulsan nuevo proyecto para rehabilitar la vía entre Cemcol y Ticamaya ante el deterioro crítico de la carretera.

San Pedro Sula, Honduras

El diputado nacionalista por el departamento de Cortés, Alberto Chedrani, presentó ante el Congreso Nacional un ambicioso proyecto de ley que busca la aprobación de un decreto para la reconstrucción de la carretera que conecta el sector de Cemcol, en San Pedro Sula, con Ticamaya, en el municipio de Choloma. La iniciativa responde a la profunda degradación del tramo, que ha afectado considerablemente la movilidad y la seguridad de miles de habitantes de la zona.

Durante la sesión plenaria, Chedrani enfatizó que esta arteria vial —hoy colapsada por el paso del tiempo, las inclemencias del clima y el incremento dramático del tráfico— hace años agotó su vida útil y requiere una intervención integral. “Este proyecto lo he ingresado varias veces y parece que no se comprende la urgente necesidad de construir una nueva carretera, porque la actual ya dio su vida útil hace varios años”, declaró el legislador al diario local.

El congresista recordó que la propuesta fue introducida en el hemiciclo en diversas ocasiones sin obtener hasta el momento una respuesta efectiva. Aseguró que no se trata de un planteamiento aislado, sino de una demanda sentida por los vecinos y comerciantes, que a diario sufren las consecuencias del mal estado del pavimento.

Impacto en las comunidades

La carretera que conecta San Pedro Sula con Ticamaya atraviesa numerosas colonias y aldeas, entre ellas Bosques de Jucutuma Uno, Dos y Tres; La Pedroza; Arenales; Real del Campo Dos; Sitradima; Bordo Dixie; Nueva Inversión; Villa Norma; La Sabana; Santa Fe; y las aldeas Bosques de Jucutuma y Copén. Estas áreas han experimentado un crecimiento demográfico significativo en la última década, lo que ha intensificado el uso de la ruta y el desgaste de la infraestructura.

Residentes consultados han señalado que la carretera presenta baches interminables y tramos peligrosos, obligando incluso a los mismos pobladores a organizar jornadas comunitarias para rellenar los hoyos ante la ausencia de labores de mantenimiento por parte de las autoridades.

Responsabilidad y expectativas

Chedrani subrayó que, aunque la vía corre por zonas urbanas y periurbanas de San Pedro Sula y Choloma, su carácter de carretera nacional implica que corresponde al Gobierno central asumir su reparación y reconstrucción, y no a las municipalidades.

Entre los legisladores, el proyecto ha sido recibido con interés y, según el diputado, no deberían existir objeciones a otorgar una respuesta positiva, dado que su aprobación beneficiaría directamente la calidad de vida de miles de personas que dependen de esta carretera para desplazarse a sus trabajos, centros educativos y servicios básicos.

La iniciativa ahora queda en manos del pleno del Congreso Nacional para su discusión y posible aprobación, mientras comunidades y transportistas esperan que se concrete una obra largamente postergada.