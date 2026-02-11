Aplicarán sanciones a motociclistas y pasajeros que no porten bandas reflectivas desde este miércoles

Tegucigalpa — A partir de este miércoles, los motociclistas y pasajeros que circulen en horario nocturno sin portar bandas reflectivas o chalecos visibles serán objeto de sanciones por parte de la Policía Nacional, en cumplimiento de las reformas vigentes a la Ley de Tránsito, informó la institución a través de sus canales oficiales.

La medida, que entrará en vigor desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana, forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito que involucran a conductores de vehículos de dos y tres ruedas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, la reforma al artículo 99, numeral 28 de la legislación de tránsito establece como obligatorio el uso de bandas reflectivas adheridas a un arnés o chaleco. También se permite el uso de otros distintivos de alta visibilidad en colores como anaranjado, rojo o blanco, siempre que cumplan con el objetivo de hacer perceptible al conductor y su acompañante en condiciones de poca iluminación.

La disposición no solo aplica a motociclistas, sino también a pasajeros y usuarios de motonetas, bicimotos y cualquier otro vehículo motorizado de dos o tres ruedas. Es decir, tanto quien conduce como quien viaja como acompañante deberán portar el distintivo reflectivo correspondiente durante el horario establecido.

Las autoridades señalaron que esta acción responde a una problemática recurrente en las carreteras del país: la limitada visibilidad durante la noche, que incrementa el riesgo de colisiones, especialmente en vías con iluminación deficiente o en zonas rurales.

En reiteradas ocasiones, los entes de seguridad vial han advertido que un porcentaje considerable de accidentes mortales involucra motocicletas, muchas veces debido a que otros conductores no logran detectar a tiempo su presencia en la vía. Bajo ese contexto, la implementación obligatoria de elementos reflectivos busca convertirse en una herramienta preventiva.

“La finalidad es salvar vidas”, enfatizó la Policía Nacional en su comunicado, al tiempo que hizo un llamado a la población a cumplir con la normativa para evitar multas y, sobre todo, reducir la probabilidad de incidentes fatales.

La institución también advirtió que los operativos de supervisión serán permanentes y se desarrollarán en distintos puntos del país, tanto en zonas urbanas como en carreteras interurbanas. Los agentes estarán facultados para requerir el cumplimiento de la disposición y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

Aunque no se detalló el monto específico de las multas en el anuncio difundido, la Policía recordó que las infracciones relacionadas con el incumplimiento de normas de seguridad vial están contempladas en el régimen sancionatorio de la Ley de Tránsito.

El anuncio se produce en un contexto en el que el uso de motocicletas ha aumentado considerablemente en Honduras en los últimos años, debido a su bajo costo y facilidad de movilidad en ciudades con alto congestionamiento vehicular. Sin embargo, este crecimiento también ha estado acompañado por un incremento en los accidentes que involucran este tipo de transporte.

En ese sentido, expertos en movilidad han señalado que, además del uso de casco certificado, la incorporación de elementos reflectivos representa una medida sencilla pero efectiva para mejorar la seguridad en carretera. Estos dispositivos permiten que los conductores de vehículos de mayor tamaño detecten con mayor anticipación la presencia de motociclistas, especialmente cuando las condiciones climáticas o la oscuridad reducen el campo visual.

Asimismo, la Policía Nacional reiteró que la normativa no es nueva, sino que responde a reformas ya aprobadas y vigentes, por lo que su aplicación forma parte del proceso de fortalecimiento del cumplimiento de la ley.

El llamado oficial es claro: a partir de este miércoles, quienes circulen entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. deberán portar bandas reflectivas o chalecos visibles, sin excepción, si desean evitar sanciones y contribuir a una circulación más segura.

Con esta disposición, las autoridades esperan generar mayor conciencia sobre la responsabilidad compartida en las vías y fomentar una cultura de prevención que permita reducir la cifra de accidentes nocturnos en el país.