Cancelan de forma definitiva licencia a conductor de bus con 28 infracciones acumuladas

Tegucigalpa, Honduras

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) canceló de manera definitiva el permiso de conducir a un motorista del transporte público que acumulaba 28 infracciones a la Ley de Tránsito y que, además, operaba una unidad sin la licencia correspondiente y con su documento vencido desde el año 2018.

La sanción fue confirmada por la Policía Nacional, que detalló que la medida se ejecutó en el marco de los operativos permanentes de control y prevención vial que se desarrollan en distintos puntos de la capital. El conductor, de 31 años de edad, fue requerido por agentes de tránsito mientras manejaba un bus con registro 0439, considerado posteriormente por las autoridades como un alto riesgo para la seguridad vial.

De acuerdo con el informe oficial, al verificar la información en el sistema institucional, los agentes constataron que el ciudadano registraba 28 faltas a la normativa de tránsito. Entre ellas figuraba una por conducir bajo los efectos del alcohol, catalogada como una de las infracciones más graves dentro de la legislación vigente, debido al peligro que representa tanto para pasajeros como para peatones y otros conductores.

Las autoridades también confirmaron que el motorista únicamente portaba una licencia tipo liviana, pese a que se encontraba al volante de una unidad de transporte de pasajeros, para la cual se requiere un permiso específico de categoría superior. A esto se sumaba que el documento estaba vencido desde hace más de siete años, situación que constituye una falta grave a la Ley de Tránsito y que, según la DNVT, no puede ser tolerada en el servicio público.

Tras constatar las irregularidades, la DNVT procedió al decomiso inmediato del vehículo. La unidad fue trasladada a las instalaciones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Tegucigalpa, donde permanecerá mientras se realizan los trámites administrativos correspondientes.

En cuanto al conductor, la autoridad vial determinó la cancelación de por vida de su licencia, una medida que representa una de las sanciones más severas contempladas por la normativa hondureña en materia de tránsito. Con esta resolución, el ciudadano queda inhabilitado permanentemente para conducir vehículos en el país.

La DNVT brindó algunos detalles del caso y reiteró que este tipo de decisiones buscan enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad que implica conducir, especialmente cuando se trata de transporte público, donde la vida de decenas de pasajeros depende del actuar prudente y legal del motorista.

Autoridades policiales subrayaron que los operativos continuarán de manera permanente con el objetivo de identificar a conductores que circulen sin la debida habilitación o que representen un peligro para la ciudadanía. Asimismo, hicieron un llamado a los propietarios de unidades de transporte a verificar que sus conductores cumplan con todos los requisitos legales y mantengan su documentación en regla.

Finalmente, la institución enfatizó que las sanciones ejemplares forman parte de una estrategia orientada a reducir los accidentes de tránsito y a proteger la vida de peatones, pasajeros y demás usuarios de las vías. “No se tolerará la operación de transporte público por personas que no cuenten con la autorización legal correspondiente”, advirtieron las autoridades, al tiempo que instaron a la población a respetar la Ley de Tránsito como una medida fundamental para fortalecer la seguridad vial en el país.