Divorciarse en Honduras en 2026: costos, tipos de proceso y factores que elevan la factura legal

En 2026, poner fin a un matrimonio en Honduras no solo implica una decisión emocional y familiar compleja, sino también un impacto económico que puede variar considerablemente según el tipo de trámite y las circunstancias particulares de cada pareja. De acuerdo con expertos legales, el proceso puede costar desde 16 mil lempiras, aunque en determinados casos la cifra puede duplicarse o incluso superar ese monto.

El valor final dependerá del tipo de divorcio, la existencia o no de bienes en común, la presencia de hijos menores, la necesidad de fijar pensión alimenticia y, en algunos casos, si uno de los cónyuges reside fuera del país.

Tipos de divorcio y tarifas legales en Honduras

En Honduras existen principalmente dos modalidades para disolver el vínculo matrimonial: el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio contencioso. Cada uno tiene implicaciones legales y económicas distintas.

Divorcio por mutuo consentimiento: el proceso más accesible

El divorcio por mutuo consentimiento es el mecanismo más ágil y menos costoso. En este tipo de proceso, ambos cónyuges están de acuerdo en separarse y establecen de forma consensuada aspectos como la división de bienes y, cuando corresponde, la pensión alimenticia.

Según expertos en derecho de familia, cuando no existen bienes en común y el trámite se realiza ante notario, el costo puede rondar los 16,000 lempiras. Esta cifra incluye honorarios profesionales y gastos básicos del procedimiento.

En caso de requerir la representación formal de un abogado, los aranceles establecidos por el Colegio de Abogados de Honduras fijan un monto mínimo cercano a los 15,000 lempiras para este tipo de procesos. Sin embargo, el costo final puede variar dependiendo de la complejidad del caso y de la negociación entre el cliente y el profesional del derecho.

Abogados consultados explican que, aunque el monto mínimo sirve como referencia, existen factores que pueden incrementar la tarifa, como la redacción de acuerdos detallados sobre custodia, régimen de visitas o distribución específica de bienes.

Divorcio contencioso: cuando no hay acuerdo

En contraste, los divorcios contenciosos suelen ser considerablemente más caros. Este proceso se da cuando uno de los cónyuges no está de acuerdo con la separación o cuando existen disputas relacionadas con bienes, custodia de hijos o pensión alimenticia.

Bajo esta modalidad, los honorarios mínimos pueden alcanzar los 30,000 lempiras o más. A esta cantidad pueden sumarse otros gastos, como tasas judiciales, notificaciones, peritajes, avalúos de propiedades y comparecencias adicionales ante el juzgado.

Además, si el proceso se prolonga por desacuerdos o recursos legales interpuestos por alguna de las partes, el costo puede incrementarse significativamente, tanto por el tiempo invertido por el abogado como por los trámites adicionales que se generen.

Factores que influyen en el costo total

Especialistas en derecho familiar señalan que no existe una tarifa única para divorciarse en Honduras. Entre los factores que influyen directamente en el costo final destacan:

Existencia de bienes en común: Si la pareja adquirió propiedades, vehículos o negocios durante el matrimonio, será necesario realizar avalúos y acuerdos de partición.

Hijos menores de edad: La fijación de pensión alimenticia, custodia y régimen de visitas puede requerir audiencias adicionales.

Residencia en el extranjero: Cuando uno de los cónyuges vive fuera de Honduras, los trámites pueden incluir poderes especiales, autenticaciones o gestiones consulares.

Duración del proceso: A mayor conflictividad, mayor será el tiempo y, por ende, el costo.

En algunos casos, incluso cuando la pareja inicia el trámite como mutuo consentimiento, desacuerdos posteriores pueden transformar el proceso en contencioso, elevando automáticamente los gastos legales.

Más allá del costo económico

Abogados coinciden en que, si bien el aspecto financiero es determinante, también es fundamental que las partes reciban asesoría adecuada antes de iniciar el proceso. Una orientación temprana puede evitar errores, retrasos y gastos innecesarios.

El divorcio no solo disuelve el vínculo matrimonial, sino que también redefine obligaciones legales y patrimoniales. Por ello, recomiendan analizar con detenimiento la situación particular de cada pareja y optar por la vía que resulte más conveniente tanto en términos económicos como emocionales.

En 2026, divorciarse en Honduras puede representar una inversión mínima de 16 mil lempiras en los casos más sencillos, pero en escenarios conflictivos la cifra puede superar los 30 mil lempiras. La clave, subrayan los especialistas, está en el acuerdo y la claridad desde el inicio del proceso.