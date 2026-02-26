Acribillan a dueño de negocio de repuestos en barrio Las Flores de San Pedro Sula

Un comerciante de origen asiático fue asesinado a disparos la mañana de este viernes al interior de su establecimiento ubicado en el barrio Las Flores de San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos cuatro hombres armados llegaron al sector a bordo de un vehículo, descendieron e irrumpieron en el local dedicado a la venta de repuestos para motocicletas. Sin mediar palabra, habrían disparado en repetidas ocasiones contra el propietario del negocio, quien murió en el lugar a causa de las heridas.

La identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente por las autoridades. Sin embargo, se conoció que el comerciante tenía varios años de residir en la ciudad industrial y era reconocido por vecinos y clientes de la zona por su actividad comercial.

Cámaras de seguridad, pieza clave

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen y comenzaron las diligencias investigativas. Dentro del establecimiento funcionan cámaras de seguridad, por lo que los equipos técnicos ya analizan las grabaciones con el propósito de identificar a los responsables y determinar cómo se ejecutó el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido si el hecho estaría relacionado con un asalto, el cobro de extorsión u otra posible motivación criminal. Tampoco se reportaron capturas vinculadas al caso.

Según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), en el país se registran en promedio seis muertes violentas al día, una situación que mantiene a San Pedro Sula entre las ciudades con mayores índices de criminalidad.

El crimen ha generado preocupación entre comerciantes del sector, quienes demandan mayor presencia policial y acciones contundentes para frenar la ola de violencia que afecta a la capital industrial del país.