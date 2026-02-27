ASJ exige acciones contundentes contra exfuncionarios del gobierno de Libre por su alto nivel de corrupción

Tegucigalpa, Honduras – 27 de febrero de 2026

El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, instó a las autoridades a investigar y castigar a los responsables de actos de corrupción cometidos durante la pasada administración gubernamental, advirtiendo que la impunidad solo profundiza el debilitamiento del Estado de Derecho en el país.

Hernández manifestó que es indispensable que los funcionarios que incurrieron en prácticas irregulares enfrenten la justicia, subrayando que la falta de consecuencias envía un mensaje negativo a la clase política.

“Si no se actúa contra las personas que actuaron de manera corrupta, los políticos van a seguir robando. Nos sumamos a la demanda de diferentes sectores para que se siente un precedente y que no se siga debilitando el Estado de Derecho”, expresó.

El titular de la ASJ enfatizó que no basta con denuncias públicas o señalamientos mediáticos, sino que deben impulsarse procesos formales que culminen en sanciones ejemplares. “Es imperativo exigir un verdadero castigo a los culpables, que no queden en la impunidad. Estamos escuchando muchas denuncias, pero esperamos que no se queden en simples declaraciones”, sostuvo.

Asimismo, calificó como “horrendo” el manejo de los recursos públicos durante el gobierno anterior, asegurando que hubo un despilfarro que debe ser investigado a profundidad. A su criterio, la ciudadanía necesita conocer de manera clara y documentada cómo se administraron los fondos estatales.

“Fue un acto horrendo de corrupción el gasto que hizo el anterior Gobierno. Fueron despilfarrados los fondos públicos”, afirmó Hernández, quien además pidió que se presenten informes detallados que permitan comprender la magnitud de las irregularidades.

En ese sentido, señaló que la exposición transparente de los hechos es necesaria para que se puedan deducir responsabilidades. “Es necesario condenar a quienes abusaron del poder que se les delegó. No queremos que se siga alimentando el morbo y el escándalo, sino que se haga algo, que se proceda”, puntualizó.

Finalmente, Hernández reafirmó que la sociedad hondureña no debe permanecer pasiva ante los actos de corrupción y exhortó a las instituciones competentes a actuar con firmeza para investigar, sancionar y prevenir nuevos abusos de poder, fortaleciendo así la transparencia y el Estado de Derecho en el país.