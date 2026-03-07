Liga Nacional avanza hacia el uso del FVS (VAR) con capacitación a técnicos y capitanes

La implementación del sistema tecnológico Football Video Support (FVS), conocido como una versión simplificada del VAR, continúa avanzando en el fútbol hondureño. Tras la reciente capacitación dirigida a los árbitros nacionales, ahora el proceso formativo se extenderá a entrenadores y capitanes de los clubes que participan en la Liga Nacional.

La iniciativa es impulsada por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), en coordinación con la Liga Nacional y la FIFA, con el objetivo de preparar a todos los actores del torneo Clausura para la futura utilización de esta herramienta tecnológica durante los partidos oficiales.

El secretario de la Liga Nacional, Roque Pascua, informó que el siguiente paso dentro del proceso de implementación consiste en instruir a los directores técnicos y a los capitanes de los equipos sobre el funcionamiento del sistema y los protocolos que deberán seguir dentro del campo de juego.

Según explicó el dirigente, la capacitación se realizará de manera virtual y permitirá que los protagonistas del espectáculo comprendan con claridad en qué situaciones pueden solicitar la revisión de una jugada mediante el FVS.

“Tenemos organizada una capacitación vía Zoom con los directores técnicos y capitanes de los clubes, para que ellos conozcan qué jugadas pueden ser solicitadas para revisión y cuál es la metodología para pedir la intervención del sistema”, detalló Pascua.

Un paso más hacia la modernización arbitral

La introducción del Football Video Support forma parte de un proceso de modernización del arbitraje en el fútbol hondureño, que busca reducir las polémicas y mejorar la toma de decisiones durante los encuentros.

En los últimos torneos, diversas decisiones arbitrales han generado debate entre equipos, aficionados y dirigentes. Ante ese escenario, las autoridades del balompié nacional consideran que la incorporación de herramientas tecnológicas permitirá ofrecer mayor transparencia y precisión en el desarrollo de los partidos.

Pascua destacó que el FVS representa una oportunidad para que el fútbol hondureño se acerque a los estándares que ya utilizan varias ligas en el ámbito internacional.

“El fútbol hondureño ha vivido varias polémicas arbitrales y este tipo de herramientas nos coloca en la vanguardia del fútbol internacional, además de garantizar un mejor trabajo por parte de los árbitros”, expresó.

A la espera del visto bueno de FIFA

A pesar de los avances en la capacitación, las autoridades deportivas todavía no han definido la fecha exacta en la que el sistema comenzará a utilizarse en los partidos de la Liga Nacional.

El secretario del organismo explicó que primero deben recibir un informe técnico del asesor asignado por la FIFA, quien evalúa el desarrollo de las pruebas y la preparación de los árbitros.

Posteriormente, será la propia FIFA la que emita una valoración final sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para implementar el sistema durante la competencia oficial.

“Vamos a esperar el informe del asesor de FIFA y luego el informe final del organismo para tener la certeza de cuándo podremos poner en marcha el sistema en la liga”, puntualizó Pascua.

Un cambio en la dinámica del juego

El Football Video Support es una herramienta diseñada especialmente para ligas que buscan incorporar tecnología de asistencia arbitral sin la compleja infraestructura del VAR tradicional. A diferencia del sistema completo, el FVS permite que entrenadores o capitanes soliciten revisiones en jugadas específicas, lo que añade una dinámica distinta al desarrollo del partido.

Con la capacitación a entrenadores, capitanes y árbitros, el fútbol hondureño se prepara para una nueva etapa en la que la tecnología podría convertirse en un aliado clave para mejorar la justicia deportiva y reducir los errores arbitrales.

Mientras se espera la decisión final de la FIFA, la Liga Nacional continúa afinando detalles para que el FVS pueda implementarse de manera efectiva en el torneo Clausura, marcando un paso significativo hacia la modernización del arbitraje en Honduras.