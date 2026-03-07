Mario Flores Urrutia, instó al Congreso Nacional sentar un precedente en defensa de democracia con juicio político

Flores Urrutia urge al Congreso investigar a consejero del CNE y reforzar la confianza en el sistema electoral

Tegucigalpa, Honduras. — El presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, instó al Congreso Nacional a sentar un precedente en defensa de la institucionalidad democrática mediante la evaluación de un posible juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por sus actuaciones durante el proceso electoral de 2025.

Durante declaraciones ofrecidas a periodistas, Flores Urrutia manifestó que las decisiones y conductas que se atribuyen al funcionario electoral no pueden quedar sin consecuencias, pues —según dijo— el país necesita demostrar que las instituciones tienen la capacidad de investigar y sancionar irregularidades cuando estas se presentan.

“El caso no debe quedar impune. Es necesario que el Congreso Nacional marque un precedente”, expresó el magistrado, al tiempo que remarcó que la credibilidad del sistema democrático depende de que los organismos responsables actúen con firmeza ante cualquier señalamiento que pueda afectar la confianza ciudadana.

A su juicio, este tipo de acusaciones reflejan un ambiente de confrontación que no contribuye a fortalecer la estabilidad democrática del país.

En este contexto, el llamado de Flores Urrutia a evaluar un juicio político contra el consejero Marlon Ochoa se convierte en un nuevo episodio dentro de la disputa institucional que rodea al sistema electoral hondureño, mientras diversos sectores insisten en la necesidad de fortalecer la confianza pública en las entidades responsables de garantizar la transparencia democrática.