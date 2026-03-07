Trump advierte acciones firmes contra el crimen en América, particularmente los carteles del narcotráfico.

El mandatario estadounidense afirmó que su gobierno está decidido a actuar junto a sus aliados para enfrentar las estructuras criminales que operan en el continente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia a los países del continente al asegurar que su administración no permitirá que el crimen organizado y la falta de legalidad continúen expandiéndose en la región, durante su participación en la cumbre regional conocida como Escudo de las Américas.

El mandatario estadounidense afirmó que su gobierno está decidido a actuar junto a sus aliados para enfrentar las estructuras criminales que operan en el continente, particularmente los carteles del narcotráfico que han extendido su influencia en varios países del hemisferio occidental.

Durante su discurso ante mandatarios y delegaciones internacionales reunidas en Miami, Trump sostuvo que Estados Unidos está dispuesto a cooperar con las naciones que busquen combatir el crimen organizado, pero también dejó claro que no tolerará la ausencia de acciones firmes contra estas redes.

“Necesitamos su ayuda, solo tienen que decirnos dónde están… no vamos a tolerar la falta de ley en nuestro hemisferio”, expresó el presidente estadounidense al referirse a las organizaciones criminales que operan en América.

Nueva estrategia regional contra el narcotráfico

Las declaraciones del mandatario se produjeron en el marco de la cumbre del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Washington que busca fortalecer la cooperación militar, policial y de inteligencia entre los países del continente para enfrentar a los carteles y otras organizaciones criminales transnacionales.

El plan contempla el intercambio de información, operaciones coordinadas y apoyo logístico entre los países participantes para localizar y desmantelar redes de narcotráfico, rutas de tráfico ilícito y estructuras financieras vinculadas al crimen organizado.

En el encuentro participaron líderes de varios países de América Latina y el Caribe, quienes discutieron mecanismos de cooperación regional para combatir amenazas comunes como el narcotráfico, el tráfico de personas y otras actividades delictivas que afectan la seguridad del continente.

Señalamientos contra carteles y crisis de seguridad

Trump también aprovechó el foro para insistir en que los carteles de la droga representan uno de los principales factores de violencia y desestabilización en el hemisferio. Según el mandatario, estas organizaciones están detrás de gran parte del derramamiento de sangre que se registra en distintos países de la región.

En ese contexto, aseguró que su gobierno continuará impulsando medidas más contundentes para enfrentar a estas estructuras criminales, incluyendo acciones coordinadas con gobiernos aliados y el fortalecimiento de la seguridad regional.

Mensaje político a la región

El discurso de Trump también fue interpretado como un mensaje político para los gobiernos del continente, en el que reiteró que Estados Unidos espera mayor cooperación en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico.

El mandatario subrayó que la estabilidad del hemisferio depende de la capacidad de los países para aplicar la ley y combatir de manera efectiva a los grupos criminales que operan a nivel transnacional.

La cumbre del Escudo de las Américas marca un nuevo intento de Washington por consolidar una estrategia regional contra el crimen organizado, en un momento en que el narcotráfico y la violencia vinculada a carteles continúan siendo una de las principales preocupaciones de seguridad en América.