Mojtaba Jameneí asume el mando en Irán tras la muerte de su padre

Teherán.– La estructura de poder en la Irán dio un giro decisivo este domingo luego de que la Asamblea de Expertos de Irán confirmara la elección del ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como nuevo líder supremo de la nación persa, convirtiéndose en el tercer dirigente en ocupar el cargo desde la creación de la República Islámica de Irán en 1979.

La designación ocurre tras la muerte del anterior líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, figura clave del sistema político y religioso iraní durante más de tres décadas. Su hijo Mojtaba, considerado desde hace años como una figura influyente dentro del aparato clerical y político del país, fue elegido por votación mayoritaria durante una sesión extraordinaria del órgano religioso encargado de nombrar al líder supremo.

Decisión tomada en sesión extraordinaria

En un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA, la Asamblea de Expertos explicó que la elección se realizó tras deliberaciones extensas entre sus integrantes, quienes argumentaron que era necesario garantizar la continuidad del liderazgo en el país.

Según el documento oficial, el órgano religioso ejerció las facultades que le otorga el artículo 108 de la Constitución iraní para designar a Mojtaba Jameneí como nuevo guía supremo, decisión adoptada con un voto decisivo de los representantes del organismo.

“El ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí ha sido designado como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán”, señala el comunicado, en el que además se invoca la responsabilidad religiosa de los clérigos que integran la Asamblea.

La institución subrayó que la designación busca evitar un vacío de poder en un momento considerado delicado para la nación.

Señales previas dentro del clero

Horas antes del anuncio oficial, dos miembros de la Asamblea habían adelantado que el proceso de selección ya se había completado, aunque sin revelar el nombre del elegido.

Uno de ellos fue el ayatolá Ahmad Alamolhoda, quien confirmó públicamente que el nuevo líder supremo había sido determinado tras la votación interna del organismo.

“La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado”, afirmó Alamolhoda, dando a entender que el consenso entre los clérigos ya estaba consolidado.

La Asamblea de Expertos está integrada por 88 religiosos que son elegidos mediante votación popular cada cuatro años. Su función principal es supervisar el desempeño del líder supremo y, cuando es necesario, elegir a su sucesor.

Llamado a la unidad nacional

Tras el anuncio, la Asamblea hizo un llamado a la cohesión política y social dentro del país, argumentando que el nuevo liderazgo debe convertirse en un símbolo de consenso nacional en un contexto de tensiones internas y externas.

El organismo también señaló que la elección se llevó a cabo a pesar de lo que calificó como “maniobras de los enemigos”, en referencia a presiones internacionales y disputas geopolíticas que han marcado la política iraní en los últimos años.

De acuerdo con el comunicado, el país necesita reforzar la unidad y la solidaridad nacional para enfrentar los desafíos actuales.

Una figura influyente dentro del sistema

Durante años, Mojtaba Jameneí ha sido considerado una figura discreta pero influyente dentro del aparato político y religioso iraní. Aunque mantuvo un perfil público más bajo que el de su padre, diversos analistas lo identificaban como uno de los clérigos con mayor capacidad de influencia dentro de las instituciones del poder.

Su cercanía con los círculos clericales y su participación en estructuras estratégicas del sistema iraní lo colocaron repetidamente entre los posibles candidatos a suceder a su padre.

Con su nombramiento, Mojtaba Jameneí pasa a ocupar uno de los cargos más poderosos del país, desde el cual supervisará las fuerzas armadas, el sistema judicial y las principales decisiones estratégicas del Estado.

Nueva etapa política

La llegada del nuevo líder supremo abre una etapa inédita para la política iraní, marcada por la continuidad del liderazgo religioso dentro de la misma familia que ha ejercido gran influencia en el país durante décadas.

Mientras el nuevo dirigente asume formalmente sus funciones, observadores internacionales y analistas regionales siguen de cerca cómo se configurará el nuevo equilibrio de poder dentro del sistema político iraní y cuál será el rumbo que tomará el país bajo su liderazgo.