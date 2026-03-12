Empresa privada destaca a consejeros del CNE por su papel en elecciones de 2025

El sector empresarial hondureño realizó un reconocimiento público a integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) por su actuación durante el proceso electoral anterior, resaltando su aporte a la defensa de la democracia y la institucionalidad del país.

El homenaje fue organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y estuvo dirigido a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, así como al concejal suplente Carlos Enrique Cardona, quienes firmaron la declaratoria oficial de las elecciones generales de 2025.

La distinción fue entregada por la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo Ponce, quien destacó que la actuación de los funcionarios electorales contribuyó a preservar la estabilidad democrática en un momento complejo para el país.

El acto se desarrolló el 11 de marzo en el Salón Amílcar Bulnes de la gremial empresarial, donde representantes del sector privado resaltaron la importancia de que los organismos electorales actúen con independencia, responsabilidad y respeto a la voluntad popular.

Durante la ceremonia, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, expresó que las decisiones adoptadas durante el proceso electoral de 2025 no respondieron a intereses particulares, sino al compromiso de defender la voluntad soberana del pueblo hondureño.

La funcionaria también señaló que las tensiones registradas durante y después de los comicios evidenciaron presiones sobre la autonomía del organismo electoral, por lo que consideró necesario evitar en el futuro acciones que vulneren la institucionalidad o generen conflictos dentro del ente encargado de organizar las elecciones.

El reconocimiento otorgado por el Cohep, según los organizadores, busca destacar la relevancia del fortalecimiento de las instituciones democráticas y la cooperación entre el sector productivo y los organismos del Estado para mantener la estabilidad política y social en Honduras durante 2026.