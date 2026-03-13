Violento enfrentamiento entre estructuras criminales deja cinco fallecidos en zona montañosa de Yoro

El caso ha sido catalogado como una masacre y forma parte de una serie de hechos violentos vinculados a la disputa entre organizaciones criminales en el norte del país.

La Policía Nacional confirmó que los cinco hombres que fueron asesinados en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro, pertenecían a la estructura delictiva conocida como “El Cartel del Diablo”, según informó este viernes el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Wilmer Mayes.

El hecho violento se registró en la aldea El Espino, una comunidad ubicada en una zona montañosa del municipio, donde las autoridades reportaron el hallazgo de cinco víctimas mortales, todas del sexo masculino.

Enfrentamiento entre grupos criminales

De acuerdo con el vocero policial, las investigaciones preliminares indican que la muerte de los cinco hombres estaría relacionada con una confrontación entre estructuras delictivas rivales que buscan mantener o ampliar su control territorial en la zona.

Mayes explicó que el incidente se produjo después de una intervención policial realizada en el sector, lo que provocó la movilización de miembros de la organización criminal hacia áreas montañosas cercanas. En ese desplazamiento se habrían encontrado con otra estructura delictiva que también opera en esos sectores, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

Según detalló el funcionario, tras el operativo policial los integrantes del grupo huyeron del lugar y posteriormente se produjo el choque con la organización rival, lo que habría terminado con la ejecución de los cinco individuos.

Las autoridades manejan la hipótesis de que el hecho forma parte de los conflictos internos del crimen organizado en la región, donde diferentes grupos buscan controlar rutas y territorios estratégicos.

Organización vinculada a múltiples delitos

Las fuerzas de seguridad indicaron que “El Cartel del Diablo” es una estructura criminal que mantiene presencia en varias zonas del norte del país, especialmente en áreas rurales y montañosas del departamento de Yoro.

De acuerdo con los reportes policiales, este grupo delictivo ha sido vinculado a diversas actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, la extorsión, el sicariato y los homicidios.

Las autoridades sostienen que la disputa entre organizaciones criminales por el control de rutas utilizadas para el tráfico de drogas y otras actividades ilegales ha generado episodios recurrentes de violencia en la región.

Operativos de seguridad y desplazamiento de bandas

El portavoz policial también se refirió a la estrategia de intervención focalizada impulsada por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, la cual contempla operativos especiales en al menos 30 zonas identificadas como prioritarias por sus altos índices de criminalidad.

Según Mayes, estas acciones han permitido debilitar algunas estructuras delictivas y reducir la incidencia de delitos en varios sectores intervenidos. Sin embargo, advirtió que el crimen organizado suele reaccionar desplazándose hacia otras áreas para continuar con sus operaciones.

Este movimiento de grupos criminales, agregó, genera nuevos enfrentamientos entre bandas rivales que buscan establecer dominio en los territorios donde se reubican.

Las autoridades aseguraron que continuarán con los operativos de seguridad en la zona de Sulaco y en otros puntos del departamento de Yoro con el objetivo de evitar nuevos hechos violentos y desarticular las estructuras criminales que operan en la región.