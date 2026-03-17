Cobro a excursionistas en Tela desata polémica en plena temporada turística

La ciudad costera de Tela vuelve a colocarse en el centro del debate nacional tras la implementación de un cobro de hasta 1,000 lempiras a buses que transportan excursiones durante la temporada alta de Semana Santa, una medida que ha generado reacciones encontradas entre autoridades, transportistas y turistas.

La disposición, impulsada bajo la administración del alcalde Ricardo Cálix, establece una tarifa obligatoria por concepto de uso de parqueo para todas las unidades de transporte masivo que ingresan con fines recreativos al municipio. De acuerdo con la normativa vigente, los autobuses grandes deben pagar 1,000 lempiras, mientras que los microbuses cancelan 500 lempiras.

Un cobro con antecedentes, pero con renovada controversia

Aunque la medida ha causado indignación en redes sociales y entre los excursionistas, autoridades municipales aseguran que no se trata de un cobro nuevo. Según explicaciones oficiales, esta tarifa forma parte del plan de arbitrios desde hace décadas y fue ajustada en 2019, cuando pasó de 500 a 1,000 lempiras para buses grandes.

Sin embargo, el contexto actual —marcado por el encarecimiento del transporte y la economía familiar— ha intensificado el rechazo de distintos sectores, quienes consideran que el cobro termina trasladándose directamente al bolsillo del turista.

Transportistas consultados advierten que el aumento impacta el costo final de los paquetes turísticos, lo que podría reducir la afluencia de visitantes, especialmente aquellos provenientes de sectores populares que optan por excursiones colectivas para vacacionar.

Autoridades defienden uso de los fondos

Frente a las críticas, representantes de la municipalidad han defendido la medida argumentando que los recursos recaudados permiten sostener la operatividad del destino turístico durante los períodos de alta demanda.

Larissa Cálix, gerente de la Unidad de Turismo municipal, explicó que durante Semana Santa se refuerzan los servicios con la incorporación de más personal de seguridad, incluyendo policías, elementos navales, así como apoyo de instituciones como Bomberos y Cruz Roja. Además, señaló que el municipio asume gastos logísticos como alimentación para algunos de estos equipos.

Asimismo, destacó que una parte importante de los fondos se destina a la recolección de basura, mantenimiento de playas y habilitación de servicios básicos como baños, duchas y vestidores para los visitantes.

“El volumen de residuos sólidos aumenta considerablemente con la llegada de excursiones, por lo que es necesario contratar más personal y equipo para mantener las playas en condiciones óptimas”, sostienen las autoridades locales.