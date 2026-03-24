Congreso abre fase clave del juicio político y cita a Johel Zelaya a rendir cuentas en audiencia pública

Tegucigalpa, Honduras – 24 de marzo de 2026

El proceso de juicio político contra el suspendido fiscal general Johel Antonio Zelaya Álvarez entra en una etapa determinante este martes, luego de que el Congreso Nacional convocara oficialmente a una audiencia pública en la que el funcionario deberá comparecer para ejercer su defensa ante las acusaciones en su contra.

La citatoria fue emitida por la Comisión Especial del Legislativo, presidida por el diputado Mario Pérez, quien confirmó que la audiencia se desarrollará este 24 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde en el Salón de Retratos del Congreso Nacional, en la capital hondureña.

Según explicó Pérez, esta fase marca el inicio formal del análisis de fondo del caso, por lo que la comisión decidió habilitar días y horas inhábiles con el objetivo de garantizar la continuidad y celeridad del proceso, considerado histórico en el país.

El suspendido fiscal general deberá presentarse puntualmente para responder a los señalamientos planteados por varios diputados, los cuales dieron paso a la aprobación del juicio político en su contra. Durante la audiencia, se le garantizará el derecho al debido proceso, incluyendo un espacio de hasta cuatro horas para que pueda exponer su defensa, responder a las acusaciones y presentar las pruebas que considere pertinentes.

De acuerdo con lo detallado por la comisión, durante este tiempo Zelaya escuchará cada una de las denuncias formuladas y tendrá la oportunidad de rebatirlas de manera directa ante los miembros del órgano legislativo encargado del proceso.

Como parte de las garantías establecidas, el documento que contiene la denuncia —un expediente de 12 páginas— será remitido previamente al funcionario a través de su teléfono celular, con el fin de que conozca a detalle los cargos antes de su comparecencia.

Este caso marca un precedente en la historia política de Honduras, ya que desde la implementación de la figura del juicio político en 2013, es la primera vez que un alto funcionario es suspendido de su cargo para enfrentar este tipo de procedimiento por presuntos actos ilegales en el ejercicio de sus funciones.

La decisión de avanzar con el juicio político fue adoptada la noche del lunes por el pleno del Congreso Nacional, que con 93 votos aprobó la denuncia contra Zelaya, separándolo temporalmente de su cargo mientras se desarrolla el proceso.

En su lugar, fue designado como fiscal general interino Marcio Cabañas, quien asumirá las funciones mientras se define el futuro del titular suspendido.

La audiencia de este martes será clave para determinar el rumbo del proceso, en medio de un ambiente político tenso y bajo la atención de distintos sectores que observan de cerca el desarrollo de este inédito juicio político en el país.