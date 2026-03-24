Gobierno promete estabilidad en alimentos pese al alza en combustibles y advierte sanciones contra especulación

Tegucigalpa, Honduras — marzo 24, 2026

En medio del reciente incremento en los precios de los combustibles, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Eddy Ordoñez, aseguró que el costo de los productos de la canasta básica no experimentará un aumento inmediato, al tiempo que anunció una serie de medidas orientadas a evitar la especulación y proteger el bolsillo de la población hondureña.

Durante su pronunciamiento, el funcionario subrayó que el impacto de los combustibles en los alimentos no es automático, ya que depende en gran medida de los inventarios disponibles en el mercado. En ese sentido, destacó que sectores clave como la industria arrocera cuentan con reservas suficientes para mantener sus precios estables durante los próximos meses.

“Es importante que el pueblo hondureño comprenda que los precios no van a aumentar inmediatamente. Por ejemplo, hemos dialogado con la industria del arroz y tienen abastecimiento garantizado hasta junio sin necesidad de incrementos”, explicó Ordoñez, al tiempo que llamó a la calma ante la incertidumbre generada por el ajuste en los carburantes.

El funcionario también fue enfático al señalar que no existen razones técnicas que justifiquen aumentos en productos esenciales como el arroz, los frijoles o la papa. Según detalló, cualquier variación en los precios respondería más a prácticas especulativas de intermediarios que a un alza real en los costos de producción.

En esa línea, Ordoñez advirtió que el Gobierno intensificará los operativos de inspección en los distintos eslabones de la cadena de distribución, con el objetivo de identificar y sancionar a quienes incurran en abusos. “Estamos realizando inspecciones para penalizar y ser severos contra todos los especuladores. No hay motivo para incrementos injustificados”, sostuvo.

Asimismo, destacó que los productores, particularmente en el rubro de la papa, continúan vendiendo sus cosechas al mismo precio, lo que refuerza la postura oficial de que no existe una presión real que obligue a trasladar aumentos al consumidor final.

Como parte de las estrategias para contener posibles alzas, el Gobierno también impulsa ferias directas del productor al consumidor, una iniciativa que busca reducir la cadena de intermediación, abaratar costos y garantizar alimentos frescos a precios accesibles. Estas ferias, según las autoridades, forman parte de un plan integral para fortalecer la seguridad alimentaria en el país.

El secretario aprovechó la ocasión para reconocer a los empresarios que han optado por mantener sus precios pese al contexto adverso, destacando su responsabilidad social en un momento clave para la economía nacional. “Hoy no es momento de ser oportunistas, sino de actuar con responsabilidad. Hay empresas que incluso están absorbiendo los incrementos”, expresó.

Finalmente, Ordoñez reiteró el compromiso del Gobierno de monitorear de cerca el comportamiento del mercado y actuar con firmeza ante cualquier intento de especulación, enviando un mensaje claro a todos los actores económicos sobre la importancia de mantener la estabilidad de los precios en beneficio de la población hondureña.