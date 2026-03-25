Semana Santa marcada por la guerra: Jerusalén cancela emblemática procesión del Domingo de Ramos

Jerusalén.— La histórica ciudad de Jerusalén vivirá una Semana Santa atípica y profundamente marcada por el conflicto armado en Medio Oriente, luego de que las autoridades religiosas confirmaran la suspensión de la tradicional procesión del Domingo de Ramos, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario cristiano.

La decisión fue anunciada por el Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, quien detalló que la tradicional caminata que cada año recorre desde el Monte de los Olivos hasta el corazón de la ciudad no podrá realizarse debido a la escalada del conflicto bélico entre Irán y Israel.

En lugar de la multitudinaria procesión —que congrega a miles de peregrinos, fieles locales y turistas—, se llevará a cabo un acto de oración en un sitio aún por definir, como un gesto simbólico en medio de la crisis que afecta a la región.

Lugares santos cerrados y celebraciones suspendidas

El impacto del conflicto ha sido tal que varios de los principales sitios sagrados del cristianismo han permanecido cerrados. Entre ellos destaca la Basílica del Santo Sepulcro, uno de los lugares más venerados por los fieles, donde tampoco se han podido desarrollar las tradicionales actividades de la Cuaresma.

Cada año, el Domingo de Ramos convierte las calles de Jerusalén en un escenario de fe y celebración, con cánticos, ramas de olivo y una fuerte presencia de seguridad. Sin embargo, en esta ocasión, el ambiente festivo será sustituido por un contexto de incertidumbre y recogimiento espiritual.

Llamado a la oración ante la crisis

Ante la imposibilidad de realizar las actividades habituales, Pizzaballa exhortó a los creyentes a unirse en oración desde la víspera, el sábado 28 de marzo, mediante el rezo del Rosario, con la intención de pedir por la paz y la estabilidad en la región, especialmente para quienes sufren las consecuencias directas del conflicto.

Asimismo, la tradicional Misa Crismal, que suele celebrarse el Jueves Santo —previsto este año para el 2 de abril—, también fue pospuesta hasta nuevo aviso, en función de cómo evolucione la situación de seguridad.

Tensión creciente y hechos recientes

La gravedad del conflicto quedó evidenciada el pasado 20 de marzo, cuando fragmentos de un misil —interceptado previamente— impactaron en el tejado del Patriarcado Ortodoxo Griego, ubicado junto a la Basílica del Santo Sepulcro. Aunque no se reportaron víctimas, el incidente incrementó la preocupación por la seguridad en la zona.

Las autoridades religiosas han mantenido un diálogo constante con diferentes iglesias cristianas y organismos competentes, evaluando alternativas para poder conmemorar, aunque sea de manera limitada, los actos centrales de la fe cristiana.

Una Pascua en medio de la incertidumbre

El Patriarca lamentó que, debido a la guerra, los fieles no podrán celebrar la Pascua con la solemnidad y unidad acostumbradas, calificando esta situación como una “herida” adicional en medio del sufrimiento que atraviesa la región.

No obstante, hizo un llamado a no perder la esperanza ni abandonar la fe, insistiendo en que, pese a las restricciones, la oración sigue siendo un vínculo esencial para mantener la esperanza viva en tiempos de adversidad.

La suspensión de estas celebraciones refleja no solo el impacto inmediato del conflicto en la vida cotidiana, sino también cómo incluso las tradiciones religiosas más arraigadas se ven alteradas por la guerra, dejando a miles de creyentes alrededor del mundo sin uno de los momentos más significativos de la Semana Santa en Tierra Santa.