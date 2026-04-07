Washington endurece su postura Irán podría ser “aniquilado en una sola noche”.

El plazo para que Irán permita nuevamente el tránsito libre por el estrecho de Ormuz se extiende hasta la noche del martes 7 de abril.

La tensión entre Estados Unidos e Irán alcanzó este lunes uno de sus puntos más críticos desde el inicio de las hostilidades, en medio de una combinación de amenazas contundentes, propuestas diplomáticas y una guerra que sigue dejando víctimas y destrucción en varios frentes de Medio Oriente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a elevar el tono de su discurso al advertir que Irán podría ser “aniquilado en una sola noche”, en referencia al ultimátum que su administración ha impuesto para la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. La declaración, realizada durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, refleja el endurecimiento de la postura de Washington pese a que, paralelamente, Teherán ha puesto sobre la mesa una propuesta para poner fin al conflicto.

Un ultimátum con fecha límite

La Casa Blanca confirmó que el plazo para que Irán permita nuevamente el tránsito libre por el estrecho de Ormuz se extiende hasta la noche del martes 7 de abril. Este paso marítimo es clave para el comercio energético global, ya que por él circula una proporción significativa del petróleo y gas exportado a nivel mundial.

El cierre parcial del estrecho por parte de Irán se produjo tras los ataques iniciados el pasado 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes, lo que ha intensificado la crisis energética y militar en la región.

Aunque Trump calificó la propuesta iraní como “significativa”, dejó claro que no cumple con las expectativas de su gobierno. Además, insinuó intereses económicos al afirmar que, de depender únicamente de él, optaría por controlar los recursos petroleros iraníes, aunque reconoció que tanto la población estadounidense como sus aliados priorizan el fin de la guerra.

Irán: entre la resistencia y la negociación

Desde Teherán, las autoridades han reiterado que no aceptarán negociar bajo presión militar. Sin embargo, en un movimiento paralelo, el gobierno iraní mantiene conversaciones con Omán para establecer mecanismos que garanticen el tránsito seguro de embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Esta dualidad —rechazo público a las amenazas y apertura a canales diplomáticos— evidencia la complejidad de la estrategia iraní en un contexto donde la presión internacional y los ataques militares continúan en aumento.

Israel mantiene su ofensiva

Por su parte, Israel no ha dado señales de querer reducir la intensidad de sus operaciones. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país atraviesa un momento de fortaleza sin precedentes frente a lo que calificó como un debilitamiento del régimen iraní.

Como parte de esta estrategia, el gobierno israelí aprobó un incremento en la producción de interceptores del sistema Arrow, considerado una pieza clave en la defensa contra misiles balísticos lanzados desde territorio iraní.

Daños y víctimas en aumento

El impacto de la guerra sigue ampliándose en distintos países de la región:

En Irán, nuevos bombardeos de Estados Unidos e Israel afectaron el complejo petroquímico de Pars Sur, considerado el mayor yacimiento de gas del mundo. Aunque no se reportaron víctimas mortales en ese ataque específico, sí hubo daños técnicos severos en varias instalaciones.

La Guardia Revolucionaria confirmó la muerte de su jefe de inteligencia, Mayid Jadamí, mientras que una serie de bombardeos dejó al menos 34 fallecidos en distintas zonas del país.

confirmó la muerte de su jefe de inteligencia, Mayid Jadamí, mientras que una serie de bombardeos dejó al menos 34 fallecidos en distintas zonas del país. En Israel, el hallazgo de cuatro miembros de una misma familia entre los escombros de un edificio en Haifa elevó a 22 el número de muertos por ataques iraníes.

En los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades reportan 13 fallecidos —la mayoría civiles extranjeros— como consecuencia de acciones de represalia iraníes desde febrero.

Asimismo, los rebeldes hutíes, en coordinación con Irán y Hizbulá, lanzaron misiles y drones contra objetivos militares en la ciudad israelí de Eilat.

Un conflicto sin salida clara

A medida que se acerca la fecha límite del ultimátum estadounidense, el escenario se vuelve cada vez más incierto. Por un lado, la retórica de confrontación se intensifica; por otro, emergen tímidos intentos de negociación que aún no logran consolidarse.

La posibilidad de una escalada mayor permanece latente, especialmente si no se logra un acuerdo en torno al estrecho de Ormuz, cuyo control se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos del conflicto.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación una crisis que no solo amenaza la estabilidad de Medio Oriente, sino también el equilibrio energético y geopolítico a nivel global.