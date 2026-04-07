Negociaciones estancadas mantienen en vilo el aumento salarial en Honduras

Tegucigalpa, Honduras – 6 de abril de 2026

La incertidumbre continúa marcando el proceso de ajuste al salario mínimo en Honduras, luego de que representantes del sector obrero, empresarial y el Gobierno no lograran alcanzar un consenso en las negociaciones que buscan definir el incremento correspondiente al año 2026.

El subsecretario de Estado en los Despachos de la Secretaría del Trabajo, Daniel Discua, confirmó que las conversaciones siguen en curso, aunque sin resultados concretos hasta el momento. El funcionario reconoció la preocupación creciente entre la población, especialmente en un contexto donde el costo de vida continúa en ascenso.

Discua señaló que el país enfrenta una coyuntura compleja, influenciada por el encarecimiento de productos básicos y el impacto de los combustibles en la economía nacional. “Existe incertidumbre entre los hondureños, y entendemos la necesidad de un reajuste salarial, particularmente por el incremento en los precios que afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos”, expresó.

Asimismo, recordó que este tipo de procesos no es nuevo en el país y que, históricamente, las negociaciones del salario mínimo han enfrentado retrasos. En esta ocasión, explicó que el diálogo debió iniciar en diciembre del año anterior, pero diversos factores, entre ellos situaciones de carácter político, habrían incidido en la demora.

Por su parte, el representante del sector obrero, Josué Orellana, manifestó su preocupación ante la falta de acuerdos con la empresa privada, especialmente en un momento donde el alto costo de la vida golpea con mayor fuerza a los trabajadores. El dirigente enfatizó la urgencia de brindar certeza a la clase trabajadora, que espera una resolución favorable tras varios meses de espera.

Orellana destacó que existe un entendimiento preliminar en cuanto a la retroactividad del ajuste, el cual, una vez aprobado, se aplicaría desde el 1 de enero de 2026. Sin embargo, insistió en la necesidad de acelerar el proceso de negociación para evitar mayores afectaciones a los empleados del país.

“El llamado es al sector privado para que se intensifiquen las reuniones y se logre un acuerdo en el menor tiempo posible. Los trabajadores necesitan respuestas concretas y oportunas”, subrayó.

Mientras tanto, el sector empresarial mantiene su postura cautelosa, argumentando que cualquier incremento salarial debe analizarse con base en la realidad económica de las empresas, muchas de las cuales aún enfrentan dificultades financieras.

El estancamiento en las negociaciones ocurre en medio de una creciente presión social, impulsada por el aumento sostenido en los precios de alimentos, transporte y servicios básicos. Esta situación ha elevado las expectativas de la población respecto a un ajuste que permita mitigar el impacto del costo de vida.

A medida que avanzan las semanas, el diálogo tripartito continúa siendo clave para alcanzar un acuerdo que equilibre las necesidades de los trabajadores con la sostenibilidad del sector productivo. Sin embargo, por ahora, el país sigue a la espera de una resolución que defina el rumbo del salario mínimo en 2026.