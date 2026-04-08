miércoles, abril 8, 2026
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Washington anuncia nueva etapa con Irán tras ofensiva y promete control total del programa nuclear

Redacción Gerencial
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El presidente de Donald Trump aseguró este martes que Estados Unidos iniciará una fase de cooperación “estrecha” con Irán, luego de lo que calificó como un “cambio de régimen muy productivo”, en declaraciones publicadas a través de su red social Truth Social.

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