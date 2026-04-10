Congreso Nacional: eliminan Comisión Permanente y derogan el Fondo Departamental.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó un paquete de reformas constitucionales que transforman de manera significativa el funcionamiento del Poder Legislativo. Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación de la Comisión Permanente, la ampliación del período de sesiones y la derogación del denominado Fondo Departamental.

El anuncio fue oficializado por el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, quien detalló que las reformas abarcan modificaciones a diversos artículos de la Constitución de la República, específicamente los numerales 189, 190, 195, 201, 204, 207, 208 y 312. Según explicó, estas enmiendas buscan modernizar la dinámica legislativa y fortalecer la institucionalidad democrática del país.

Uno de los puntos más discutidos fue la eliminación definitiva de la Comisión Permanente, un órgano que operaba durante los recesos del Congreso y que en reiteradas ocasiones fue señalado por sectores políticos y sociales por supuestos abusos en el ejercicio de sus atribuciones. Sobre este tema, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue enfático al asegurar que “nunca más se va a abusar de la Comisión Permanente”, subrayando que su eliminación responde a la necesidad de evitar concentraciones indebidas de poder en periodos de inactividad del pleno.

Otro de los cambios sustanciales aprobados es la ampliación del periodo de sesiones legislativas. Con esta reforma, se eliminan los tradicionales recesos prolongados que tenían lugar en mayo y en el intervalo entre noviembre y enero, lo que permitirá que el Congreso sesione de manera más continua a lo largo del año. Esta medida ha sido interpretada como un intento de incrementar la productividad parlamentaria y reducir los espacios de inactividad en la agenda legislativa.

En paralelo, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad la derogación del Fondo Departamental, una figura contemplada en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Este fondo había sido objeto de cuestionamientos por su manejo discrecional y por denuncias relacionadas con falta de transparencia en la asignación de recursos. Su eliminación representa, según analistas, un paso hacia una mayor rendición de cuentas en el uso de fondos públicos.

Las reformas también introducen nuevas restricciones para el titular del Poder Ejecutivo. En adelante, el presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional por un periodo superior a 15 días sin contar con la autorización previa del Congreso Nacional, lo que refuerza los mecanismos de control entre los poderes del Estado.

Cabe señalar que, al tratarse de modificaciones constitucionales, el decreto aprobado deberá ser ratificado por una próxima legislatura para que entre en vigencia de manera definitiva, tal como lo establece el procedimiento legal hondureño.

Con estas decisiones, el Congreso Nacional da un paso significativo hacia la reconfiguración de su estructura operativa, en un intento por responder a las demandas ciudadanas de mayor transparencia, eficiencia y control en la gestión pública. Sin embargo, el impacto real de estas reformas dependerá de su implementación y del respaldo que logren en la siguiente legislatura.