Clausura 2026: Olimpia sacude el clásico, Olancho escala y Real España deja dudas en la cima

La jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras agitó por completo la tabla de posiciones, dejando un cierre de campeonato lleno de tensión, sorpresas y equipos que aprietan en busca de un mejor lugar rumbo a la liguilla.

El fin de semana futbolístico estuvo marcado por resultados clave que reconfiguraron la lucha en la parte alta, donde el liderato sigue en disputa y varios clubes se posicionan estratégicamente para la fase decisiva.

Uno de los golpes más contundentes lo dio el Olancho FC, que visitó el estadio Yankel Rosenthal y derrotó con autoridad 0-2 al CD Marathón. El conjunto dirigido por el colombiano Jhon Jairo López mostró solidez y eficacia, sumando tres puntos vitales que lo catapultan hasta las 27 unidades, asegurando prácticamente su presencia en la liguilla.

En contraste, el “Monstruo Verde” volvió a evidenciar irregularidad en su rendimiento. Con esta derrota, Marathón se queda estancado en 24 puntos, comprometiendo su posición en la tabla y obligándose a reaccionar en las últimas jornadas si quiere evitar complicaciones.

El otro gran foco de atención fue el clásico capitalino, donde el CD Olimpia se impuso por la mínima (1-0) al FC Motagua. En un partido cargado de intensidad, los blancos lograron un triunfo de peso que no solo alimenta su confianza, sino que también les permite igualar en puntos a su acérrimo rival.

Con este resultado, ambos equipos alcanzan las 29 unidades, aunque Motagua arrastra una racha negativa con dos derrotas consecutivas y aún tiene partidos pendientes, lo que podría ser determinante en la recta final del torneo.

Por su parte, el Real España dejó escapar una oportunidad de oro para consolidarse con mayor firmeza en la cima. Los aurinegros igualaron 1-1 ante los Lobos UPNFM en el estadio Emilio Williams de Choluteca, en un duelo donde no lograron imponer condiciones pese a su favoritismo.

Aun así, el conjunto sampedrano se mantiene en el liderato con 31 puntos, ampliando ligeramente su ventaja, aunque con sensaciones encontradas tras un resultado que deja abierta la pelea por el primer lugar.

La tabla de posiciones, tras estos resultados, refleja una competencia cerrada en la parte alta, con Real España liderando, seguido de cerca por Olimpia y Motagua, mientras que Olancho FC se consolida como una de las revelaciones del torneo. Más abajo, Marathón intenta sostenerse en zona de clasificación, aunque con presión creciente.

Con pocas jornadas por disputarse, el Clausura 2026 entra en su fase más emocionante. Cada punto será decisivo en la lucha por el liderato y la clasificación, en un campeonato que promete un cierre electrizante y sin margen de error para los aspirantes al título.