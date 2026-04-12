FIFA mantiene firme su postura y deja sin margen a Irán rumbo al Mundial 2026

A tan solo dos meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la tensión política internacional ha terminado por impactar de lleno en el ámbito deportivo. La FIFA, encabezada por Gianni Infantino, ha tomado una decisión definitiva respecto a la participación de la selección de Irán, desestimando su solicitud de modificar las sedes de sus partidos en territorio estadounidense.

La resolución, que ya ha sido confirmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, deja claro que no habrá cambios en el calendario ni en las ciudades previamente asignadas, pese a las presiones ejercidas por la federación iraní y el contexto geopolítico que envuelve la competencia.

Una petición marcada por el conflicto internacional

Durante semanas, la Federación de Fútbol de Irán insistió en trasladar sus compromisos del grupo G fuera de Estados Unidos, proponiendo como alternativa a México. La solicitud se fundamentaba en la creciente tensión entre Teherán y Washington, agravada por recientes episodios bélicos en Oriente Medio.

El conflicto escaló tras un ataque conjunto atribuido a Estados Unidos e Israel que terminó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jameneí, un hecho que marcó un punto de inflexión en las relaciones entre ambas naciones.

Ante este escenario, el Ministerio de Deportes iraní incluso llegó a prohibir a sus delegaciones viajar a países considerados hostiles, dejando en duda la presencia del combinado nacional en el torneo.

Infantino cierra la puerta a cambios

Pese a las reiteradas gestiones diplomáticas y deportivas, la FIFA optó por mantener una postura firme. Gianni Infantino dejó claro que modificar las sedes a estas alturas supondría un desafío logístico de gran magnitud, además de sentar un precedente complejo para futuras competiciones.

La confirmación llegó tras una reunión entre Infantino y Claudia Sheinbaum, quien explicó que el organismo consideró inviable cualquier alteración del calendario oficial. Según la mandataria, trasladar los partidos implicaría ajustes estructurales que afectarían la organización general del torneo.

De esta forma, Irán deberá disputar sus encuentros en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle, enfrentándose a selecciones como Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, tal como estaba previsto originalmente.

Trump influye en el ambiente político-deportivo

El contexto se vuelve aún más complejo con la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente aseguró que la selección iraní “es bienvenida”, pero al mismo tiempo recomendó que no participe “por su propia seguridad”.

Sus declaraciones, difundidas a través de su red Truth Social, han sido interpretadas como un mensaje ambiguo que refleja la tensión política vigente. Además, sus recientes amenazas contra el régimen iraní han elevado la preocupación internacional, generando incertidumbre sobre el ambiente en el que se desarrollará el torneo.

Irán, ante una decisión crucial

Con la negativa de la FIFA ya oficializada, el gobierno iraní enfrenta ahora una encrucijada: aceptar las condiciones establecidas y participar en el Mundial bajo el calendario original, o retirarse del certamen en medio de un clima de alta tensión.

Autoridades deportivas iraníes han señalado que la decisión final recaerá en el gobierno, que evaluará las garantías de seguridad antes de confirmar su حضور en la máxima cita del fútbol.

Mientras tanto, la FIFA insiste en que no existen impedimentos para que los partidos se desarrollen con normalidad, apostando por mantener el deporte al margen de los conflictos políticos.

Un Mundial bajo presión global

La situación deja en evidencia cómo el fútbol, a pesar de su carácter global y unificador, no escapa de las dinámicas geopolíticas. La Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, se perfila no solo como una fiesta deportiva, sino también como un evento marcado por tensiones internacionales.

En este escenario, la decisión de la FIFA representa un intento por preservar la estabilidad organizativa del torneo, aunque al mismo tiempo expone las complejidades de celebrar un evento global en medio de un contexto político tan delicado.