Washington anuncia cerco naval a Irán desde este lunes en el Estrecho de Ormuz.

La decisión, confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responde a una directriz directa del presidente Donald Trump, quien aseguró que la presión forzará a Irán a retomar negociaciones tras el colapso de las conversaciones diplomáticas sostenidas durante el fin de semana. Según el anuncio oficial, el operativo comenzará a las 10:00 a.m. (hora de Miami) e incluirá la supervisión estricta de todo el tráfico marítimo que entre o salga de puertos iraníes.

El Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, canaliza cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel global. Cualquier interrupción en este punto crítico genera preocupación inmediata en los mercados energéticos y entre los principales actores económicos internacionales.

Trump defendió la medida como una acción necesaria para “restablecer el orden y garantizar la seguridad en la región”, al tiempo que reiteró su postura de que Irán ha incumplido compromisos previos en materia nuclear y de seguridad. “Volverán a la mesa de negociación. No tienen otra opción”, declaró el mandatario en una breve intervención ante medios.

Por su parte, fuentes militares indicaron que el bloqueo no implica necesariamente una confrontación directa, pero sí un control riguroso de embarcaciones, con posibilidad de inspecciones, desvíos e incluso restricciones totales al tránsito marítimo iraní.

Hasta el momento, el gobierno iraní no ha emitido una respuesta oficial contundente, aunque medios estatales han calificado la medida como una “provocación grave” que podría violar normas internacionales de navegación y soberanía.

En el ámbito diplomático, la comunidad internacional observa con cautela. Algunos aliados europeos han expresado preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en los esfuerzos por mantener la estabilidad regional y evitar un conflicto abierto. Asimismo, expertos en comercio internacional anticipan posibles fluctuaciones en los precios del petróleo y efectos en cadenas de suministro globales.

El anuncio llega en un contexto de creciente fricción entre ambos países, marcado por sanciones económicas, acusaciones cruzadas y fallidos intentos de negociación. La falta de avances en el diálogo durante el fin de semana parece haber sido el detonante inmediato para la acción estadounidense.

A medida que se acerca la hora señalada para el inicio del bloqueo, la atención mundial se centra en las posibles reacciones de Irán y en cómo esta medida podría redefinir el equilibrio de poder en una de las regiones más sensibles del planeta. La incertidumbre domina el escenario, mientras gobiernos y mercados se preparan para un posible periodo de alta volatilidad.