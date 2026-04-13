Tragedia en Colón: muerte de niño reabre debate sobre control de perros peligrosos.

Colón, Honduras — 13 de abril de 2026

Una profunda conmoción embarga a los habitantes de la comunidad de Nueva Masicales, en el departamento de Colón, tras la trágica muerte de un niño de seis años que fue brutalmente atacado por dos perros de raza pitbull mientras jugaba cerca de su vivienda.

La víctima, identificada como Eduar Josimar Velázquez, sufrió múltiples heridas de gravedad luego de que los animales se abalanzaran sobre él de forma repentina, según versiones preliminares de testigos. El hecho ocurrió en un entorno cotidiano, lo que ha incrementado la preocupación entre los vecinos, quienes aseguran que el menor no tuvo oportunidad de defenderse.

Personas que se encontraban en las cercanías acudieron rápidamente en auxilio del niño, logrando apartar a los perros y trasladarlo de emergencia para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la severidad de las lesiones.

El caso ha generado indignación en la comunidad, no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por la falta de información sobre el propietario de los animales, cuyo paradero continúa siendo desconocido. Vecinos han manifestado su malestar y exigen a las autoridades una pronta investigación que permita esclarecer responsabilidades y evitar que el hecho quede impune.

“Esto no puede volver a pasar. Hoy fue un niño, mañana puede ser cualquiera”, expresó uno de los residentes, reflejando el sentir colectivo de temor y frustración que se vive en la zona.

El suceso ha reavivado el debate a nivel nacional sobre la tenencia responsable de mascotas, especialmente de razas consideradas potencialmente peligrosas. En redes sociales, las opiniones se han dividido entre quienes defienden que el problema radica en la crianza y el manejo de los animales, y quienes consideran urgente la implementación de regulaciones más estrictas para prevenir este tipo de incidentes.

Este lamentable episodio ocurre menos de un mes después de otro ataque similar en la ciudad de La Ceiba, donde una mujer de 55 años, identificada como Doris Aleyda Fuentes Villatoro, perdió la vida tras ser atacada por perros de la misma raza. En ese caso, la víctima también fue trasladada a un centro asistencial, pero no logró sobrevivir.

Ambos hechos han encendido las alarmas en Honduras, generando llamados de distintos sectores de la sociedad para que se refuercen las normativas relacionadas con la posesión de animales, se promueva la educación sobre el cuidado responsable de mascotas y se implementen mecanismos de control más efectivos.

Mientras tanto, la familia de Eduar Josimar Velázquez enfrenta el dolor irreparable de su pérdida, en medio de una comunidad que hoy clama por justicia y por medidas que eviten que otra tragedia similar vuelva a enlutar a una familia hondureña.