Durante el programa Frente a Frente de este lunes 13, surgió una nueva interrogante en torno al juicio político que se le está realizando a cinco funcionarios, tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), todos afines al partido Libre: ¿quedará Libre (Libertad y Refundación) sin representación en los órganos electorales si se concretan las destituciones?

El tema salió a relucir mientras el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendía la figura del juicio político y abordaba la posible destitución de funcionarios ligados al partido oficialista.

Los funcionarios señalados son Marlon Ochoa, miembro propietario del CNE, y Mario Morazán, magistrado del TJE. De concretarse su salida, se ha planteado la posibilidad de que Libre pueda perder representación dentro de estos órganos clave del sistema electoral.

Ante esta duda, Zambrano aseguró que será el pleno del Congreso quien tome la decisión final.

«Hasta este momento no se sabe si el pleno va a destituir o no a estos altos funcionarios. Si eso pasara, se nombrará una comisión especial que evaluará candidatos y presentará propuestas, las cuales deberán alcanzar el mayor consenso posible», explicó.

El titular del Legislativo también enfatizó que para cualquier decisión, ya sea destitución o nombramiento, se requieren al menos 86 votos.

«Si el pleno determina que debe ser alguien afín a Libre, eso se va a respetar», afirmó, dejando claro que la correlación de fuerzas en el Congreso será determinante.

Juicio político no es persecución política: Zambrano

Zambrano rechazó además que el proceso sea una persecución política contra el oficialismo.

«Esto no es revanchismo, no es persecución política, esto es sentar un precedente y poner orden en la institucionalidad», sostuvo.

Asimismo, recordó que Libre promovió en el pasado múltiples intentos de juicio político que no prosperaron por falta de consensos.

El funcionario aseguró que el proceso se desarrolla bajo criterios de proporcionalidad y conforme a la Constitución, garantizando el debido proceso y la imparcialidad de la comisión encargada.

No obstante, también dejó entrever cuestionamientos sobre el perfil de los posibles sustitutos, al señalar que se debe analizar si quienes sean designados cumplirán la ley o responderán a intereses políticos.

Juicio político

En el proceso de juicio político figuran cinco funcionarios: Marlon Ochoa, Karen Rodríguez (quien ya renunció como consejera suplente del CNE), Mario Morazán, Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, estos últimos magistrados suplentes del TJE.