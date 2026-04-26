Entrada en vigor reformas penales que permitirán imponer la cadena perpetua a menores de edad.

Nueva etapa en la política penal salvadoreña: menores enfrentan prisión perpetua por delitos graves cometidos por adolescentes.

San Salvador — El sistema judicial de El Salvador entra en una fase inédita y altamente debatida tras la entrada en vigor de las reformas penales que permiten imponer la cadena perpetua a menores de edad. La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele y respaldada por la Asamblea Legislativa, marca un giro profundo en la manera en que el Estado aborda los delitos graves cometidos por adolescentes, en medio de una estrategia de seguridad que ha transformado el panorama del país en los últimos años.

La normativa, vigente desde este domingo luego de su publicación oficial el pasado 27 de marzo, establece que menores de edad podrán ser condenados a prisión perpetua por delitos como homicidio —incluido feminicidio—, violación y pertenencia a pandillas, estas últimas catalogadas como organizaciones terroristas por el gobierno. La reforma también introduce tribunales especializados denominados “juzgados de lo criminal”, encargados de procesar estos casos bajo procedimientos diferenciados.

Un cambio estructural en la justicia juvenil

Hasta ahora, el sistema penal juvenil salvadoreño estaba orientado —al menos en su marco legal— hacia la reinserción social. Sin embargo, con esta reforma, el enfoque punitivo adquiere un peso predominante. Los menores condenados bajo estas disposiciones no podrán acceder a beneficios como libertad condicional ni reducción anticipada de penas. La única posibilidad contemplada es una revisión obligatoria de la condena, que podría derivar en un régimen de libertad controlada si se considera procedente.

Desde el oficialismo, se argumenta que la reforma no vulnera estándares internacionales, ya que incorpora mecanismos de revisión periódica de la pena. Legisladores del partido gobernante sostienen que esta evaluación garantiza que el sistema mantenga un equilibrio entre castigo y eventual reintegración.

Críticas desde organismos internacionales

No obstante, la medida ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la prisión perpetua para menores es incompatible con los principios del sistema interamericano, al considerar que este tipo de sanción resulta desproporcionada y contraria al objetivo de rehabilitación que debe regir en la justicia juvenil.

En la misma línea, la organización Human Rights Watch ha advertido que, aunque la ley contempla una revisión de la pena tras 25 años, esto sigue estando lejos de los estándares internacionales. Según su directora para las Américas, Juanita Goebertus, las penas aplicadas a menores deben ser significativamente más cortas y ofrecer oportunidades reales de reinserción social.

Contexto: seguridad y estado de excepción

La implementación de estas reformas no ocurre en un vacío. Se enmarca dentro del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una medida adoptada por el gobierno para combatir la violencia de las pandillas. Bajo este régimen, las autoridades han detenido a más de 91.000 personas, en una de las campañas de seguridad más agresivas de la región.

Sin embargo, esta política también ha sido objeto de denuncias. Organizaciones locales e internacionales reportan más de 6.400 casos de presuntas violaciones a derechos humanos, así como al menos 500 muertes de personas bajo custodia estatal. Estos datos han alimentado el debate sobre el costo social y legal de las estrategias de seguridad implementadas.

Debate abierto sobre el futuro

Mientras el gobierno defiende la reforma como una herramienta necesaria para combatir el crimen organizado y reducir la violencia, sus detractores advierten sobre las consecuencias a largo plazo de endurecer el sistema penal juvenil. La discusión no solo se centra en la legalidad de la medida, sino también en su impacto en una generación de jóvenes que, bajo estas normas, podrían enfrentar toda una vida en prisión.

La entrada en vigor de esta legislación abre así un nuevo capítulo en la política criminal salvadoreña, uno que seguirá siendo observado de cerca tanto dentro como fuera del país.