Motagua retoma el control y enciende la lucha final en el Clausura 2026

San Pedro Sula, Honduras.– La emoción alcanza su punto más alto en la Liga Nacional de Honduras. A falta de una sola jornada para el cierre de las vueltas regulares del torneo Clausura 2026, la tabla de posiciones ha vuelto a sacudirse tras una serie de resultados que han reconfigurado la pelea tanto por el liderato como por los cupos a las triangulares finales y la permanencia en la primera división.

El gran protagonista del fin de semana fue nuevamente el Motagua, que recuperó la cima del campeonato luego de una contundente victoria 5-1 sobre el CD Choloma en el estadio Nacional. Con este resultado, el conjunto azul suma 39 puntos y se posiciona como principal candidato a cerrar en el primer lugar, una ventaja clave de cara a la fase decisiva del torneo.

Sin embargo, el liderato no estuvo exento de drama. Apenas un día antes, el Real España había encendido la competencia con una remontada espectacular en el clásico frente al Olimpia. En un partido cargado de intensidad y emoción disputado en el estadio Morazán, la “Máquina” logró revertir un marcador adverso de 0-2 para imponerse 3-2, alcanzando momentáneamente la cima con 37 unidades y enviando un fuerte mensaje a sus rivales directos.

El golpe fue particularmente duro para el Olimpia, que dejó escapar una ventaja importante en uno de los encuentros más determinantes del campeonato. La derrota no solo significó perder terreno en la tabla, sino también un impacto anímico en la recta final, donde cada punto resulta decisivo.

En la zona media, la batalla por los últimos boletos a las triangulares finales continúa al rojo vivo. Platense dio un paso fundamental en sus aspiraciones al vencer 1-0 al Olancho FC en el estadio Excélsior. El solitario gol de Erick Puerto no solo significó tres puntos, sino también el ingreso provisional de los porteños a puestos de clasificación, aumentando la presión sobre sus competidores directos.

Por su parte, el Juticalpa FC consiguió un triunfo vital por 1-0 frente a Lobos UPNFM, resultado que le permite asegurar matemáticamente su permanencia en la categoría. Los canecheros celebran así una campaña que, aunque irregular, logra su objetivo principal: mantenerse en la Liga Nacional.

Mientras tanto, la lucha por evitar el descenso añade una cuota adicional de tensión al cierre del torneo. El CD Choloma, golpeado por su reciente derrota, se mantiene en la penúltima posición de la tabla acumulada con 31 puntos, obligado a jugarse la vida en la última jornada. Aún más comprometido se encuentra el Victoria, que ocupa el último lugar con 30 unidades y necesita sumar en sus compromisos restantes para mantener vivas sus esperanzas de salvación.

La jornada 21 aún tiene un capítulo pendiente que podría influir significativamente en el desenlace del campeonato. El enfrentamiento entre Génesis PN y Victoria cerrará la fecha en un duelo que promete intensidad, especialmente por la urgencia del conjunto ceibeño de escapar del descenso.

Con seis cupos disponibles para las triangulares y múltiples equipos involucrados en la disputa, el escenario es de máxima incertidumbre. Cada gol, cada punto y cada error pueden marcar la diferencia en un torneo que ha demostrado ser impredecible hasta el último momento.

Así, la Liga Nacional de Honduras se prepara para un cierre de infarto, donde el Motagua defiende la cima, Real España y Olimpia acechan con ambición, y en el fondo de la tabla se libra una batalla dramática por la supervivencia. Todo está por definirse en una última jornada que promete emociones al límite.