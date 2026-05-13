Fiscalía y Procuraduría apelan fallo judicial en caso “Chequesol”

El juez designado baja la calificación de los delitos, con ello evitar que los 67 delitos sean incluidos en el expediente.

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República presentaron recursos de apelación contra la resolución emitida durante la audiencia inicial del caso denominado “Chequesol”, en el que se investigan presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Las autoridades cuestionaron la calificación de los delitos realizada por el juez designado, argumentando que los imputados deben responder por la totalidad de los 67 delitos incluidos en el expediente judicial. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría sostienen que las acusaciones deben mantenerse íntegramente, lo que podría derivar en penas más severas en caso de una eventual condena.

El proceso involucra a exfuncionarios y otras personas señaladas por supuestas anomalías relacionadas con el esquema conocido como “Chequesol”, mediante el cual se habrían manejado recursos estatales de forma irregular.

Asimismo, las instituciones indicaron que aún existen solicitudes y recursos pendientes de resolución por parte de los diferentes actores procesales vinculados al caso.

Una vez concluyan estos procedimientos, toda la documentación será enviada a la Corte de Apelaciones, organismo encargado de revisar los recursos interpuestos y decidir si mantiene o modifica la resolución judicial emitida en primera instancia.