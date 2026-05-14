Juan López descubrió presunto desvío de fondos en alcaldía de Tocoa.

El ambientalista y defensor de los recursos naturales, Juan López, habría descubierto un esquema de presunto desvío de fondos dentro de la alcaldía de Tocoa, según documentos que guardaba antes de su asesinato ocurrido en 2024.

De acuerdo con la información revelada, los archivos en poder de López vinculaban al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, con supuestos actos de corrupción relacionados con el manejo de recursos municipales.

Las investigaciones apuntan a que la evidencia recopilada por el ambientalista podría haberse convertido en el móvil de su asesinato, ya que contenía detalles sobre movimientos financieros y posibles irregularidades administrativas dentro de la comuna.

El caso ha generado nuevas exigencias de justicia por parte de sectores ambientalistas y organizaciones sociales, quienes demandan que las autoridades profundicen las investigaciones tanto sobre el crimen de Juan López como sobre las denuncias de corrupción que él mantenía documentadas.

La muerte del activista causó fuerte impacto en Honduras, especialmente en el departamento de Colón, donde era reconocido por su lucha en defensa del medio ambiente y por denunciar presuntas anomalías en la administración pública de Tocoa.