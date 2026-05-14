La reactivación de más de 6 mil cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 ha puesto “en jaque” a las estructuras criminales en Honduras, según informó el subdirector del sistema, Léster Carías, al destacar que actualmente unas 6,900 de las 7,100 cámaras instaladas en el país se encuentran completamente operativas.

Carías explicó que al inicio de la administración del presidente Nasry Asfura el sistema de videovigilancia enfrentaba un severo deterioro, ya que el 60 por ciento de las cámaras estaban dañadas o fuera de funcionamiento, dejando sin cobertura a numerosos municipios en momentos críticos para la seguridad ciudadana.

El funcionario detalló que una de las primeras instrucciones giradas por el mandatario fue recuperar en su totalidad la red de vigilancia nacional, convirtiendo la rehabilitación del Sistema 911 en una prioridad de gobierno.

Gracias al trabajo técnico realizado en los últimos meses, el sistema logró restablecer la operatividad de la mayoría de cámaras, alcanzando cobertura en 122 municipios del territorio hondureño y fortaleciendo la coordinación con las distintas instituciones de seguridad del Estado para reforzar la prevención y combate de la criminalidad.

Asimismo, Carías señaló que las investigaciones relacionadas con daños al sistema y supuestos vínculos de algunos empleados con estructuras criminales ya fueron remitidas a los organismos especializados de investigación, aunque evitó brindar mayores detalles sobre el avance de los procesos.

El Sistema de Emergencias 911 opera actualmente desde cinco sedes estratégicas en el país, consolidándose nuevamente como una de las principales herramientas tecnológicas para enfrentar la inseguridad y apoyar las labores de vigilancia en Honduras.