Fiscalía profundiza pesquisas sobre actuaciones de la extinta «Comisión Permanente»

Tegucigalpa, Honduras.– El Ministerio Público intensificó las investigaciones contra exintegrantes de la desaparecida Comisión Permanente del Congreso Nacional, señalada por haber asumido decisiones durante recesos legislativos que presuntamente excedían las atribuciones establecidas por la Constitución.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) citó a varios exdiputados y diputados en funciones para rendir declaración en torno a actuaciones realizadas entre 2023 y 2025, período marcado por fuertes disputas políticas y cuestionamientos legales.

Entre los señalados figura el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a otros miembros del organismo legislativo que operó mientras el pleno parlamentario permanecía en receso.

El origen del conflicto

La controversia comenzó en noviembre de 2023, cuando el Congreso no logró alcanzar acuerdos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público tras concluir el mandato anterior.

Ante la falta de consenso político, la Comisión Permanente tomó protagonismo y en febrero de 2024 nombró de forma interina a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal adjunto.

Aunque el oficialismo defendió la decisión como una medida para evitar un vacío institucional, sectores de oposición y expertos en derecho sostuvieron que únicamente el pleno legislativo tenía facultades para realizar dichos nombramientos.

Decisiones que aumentaron la tensión política

Durante 2024 y 2025, la Comisión Permanente continuó aprobando resoluciones relacionadas con decretos, presupuesto y asuntos electorales, generando críticas sobre una posible sustitución indebida de las funciones del Congreso Nacional.

Las acciones del órgano terminaron llegando a la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 2025, la Sala de lo Constitucional declaró sin valor legal varias actuaciones de la Comisión Permanente al detectar irregularidades en su integración y posibles invasiones de competencias reservadas al pleno legislativo.

Reforma eliminó la figura legislativa

Como consecuencia de la creciente polémica, el Congreso Nacional aprobó en abril de 2026 una reforma constitucional que eliminó definitivamente la Comisión Permanente, devolviendo todas las facultades al pleno de 128 diputados.

La medida buscó evitar que un reducido grupo de congresistas continuara tomando decisiones de alto impacto político durante los recesos parlamentarios.

Investigación penal continúa

Tras la resolución judicial y la desaparición del organismo, el Ministerio Público abrió una investigación penal para determinar posibles responsabilidades individuales por delitos como abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

Además de Luis Redondo, también fueron citados Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire.

Mientras tanto, aún está pendiente la programación de comparecencias para Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña, quienes continúan ejerciendo cargos legislativos y deberán seguir procedimientos especiales por su condición de funcionarios en funciones.